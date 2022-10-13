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Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"* - РИА Новости, 13.10.2022
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Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"*
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"* - РИА Новости, 13.10.2022
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"*
Посол РФ Анатолий Антонов прокомментировал поездку в США представителей украинского батальона "Азов"*, заявив, что американские власти готовы прославлять нацизм РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:54
2022-10-13T18:54
в мире
анатолий антонов
игорь краснов
россия
сша
стэнфордский университет
генеральная прокуратура рф
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ Анатолий Антонов прокомментировал поездку в США представителей украинского батальона "Азов"*, заявив, что американские власти готовы прославлять нацизм в "маниакальном стремлении очернить и отменить" Россию.Антонов сообщил, что российские дипломаты видели публикации в СМИ о встречах боевиков со студентами ведущих вузов США, включая Стэнфордский университет."Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединенные Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны", - сказал посол журналистам."В США все больше забывают о славном прошлом – советско-американском братстве в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над Россией на поле боя американцы встанут в один строй с фашистскими молодчиками из батальона "Азов"* и будут защищать нацистскую идеологию?" - добавил он.В сентябре украинская активистка Дарья Каленюк на своей странице в Twitter сообщила о приеме боевиков "Азова"* в американском конгрессе.Антонов напомнил, что еще в 2019 году американские законодатели обратились к госсекретарю США с требованием включить формирование "Азов"* в перечень иностранных террористических организаций.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220927/ssha-1819851481.html
https://ria.ru/20220907/azov-1815160510.html
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60
в мире, анатолий антонов, игорь краснов, россия, сша, стэнфордский университет, генеральная прокуратура рф
В мире, Анатолий Антонов, Игорь Краснов, Россия, США, Стэнфордский университет, Генеральная прокуратура РФ
18:54 13.10.2022
 
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"*

Антонов: визит членов "Азова"* показал готовность США прославлять нацизм для отмены России

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в медиабанкБойцы батальона "Азов"*
Бойцы батальона Азов* - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Бойцы батальона "Азов"*. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ Анатолий Антонов прокомментировал поездку в США представителей украинского батальона "Азов"*, заявив, что американские власти готовы прославлять нацизм в "маниакальном стремлении очернить и отменить" Россию.
Антонов сообщил, что российские дипломаты видели публикации в СМИ о встречах боевиков со студентами ведущих вузов США, включая Стэнфордский университет.
"Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединенные Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны", - сказал посол журналистам.
"В США все больше забывают о славном прошлом – советско-американском братстве в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над Россией на поле боя американцы встанут в один строй с фашистскими молодчиками из батальона "Азов"* и будут защищать нацистскую идеологию?" - добавил он.
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 16:54
Бойцов националистического полка "Азов"* приняли в Конгрессе США
В сентябре украинская активистка Дарья Каленюк на своей странице в Twitter сообщила о приеме боевиков "Азова"* в американском конгрессе.
Антонов напомнил, что еще в 2019 году американские законодатели обратились к госсекретарю США с требованием включить формирование "Азов"* в перечень иностранных террористических организаций.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 15:24Специальная военная операция на Украине
Уголовное дело в отношении 24 боевиков "Азова"* в ДНР передали в суд
 
В миреАнатолий АнтоновИгорь КрасновРоссияСШАСтэнфордский университетГенеральная прокуратура РФ
 
 
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