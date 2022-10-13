https://ria.ru/20221013/vizit-1823833719.html
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"*
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"* - РИА Новости, 13.10.2022
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"*
Посол РФ Анатолий Антонов прокомментировал поездку в США представителей украинского батальона "Азов"*, заявив, что американские власти готовы прославлять нацизм РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:54
2022-10-13T18:54
2022-10-13T18:54
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ Анатолий Антонов прокомментировал поездку в США представителей украинского батальона "Азов"*, заявив, что американские власти готовы прославлять нацизм в "маниакальном стремлении очернить и отменить" Россию.Антонов сообщил, что российские дипломаты видели публикации в СМИ о встречах боевиков со студентами ведущих вузов США, включая Стэнфордский университет."Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединенные Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны", - сказал посол журналистам."В США все больше забывают о славном прошлом – советско-американском братстве в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над Россией на поле боя американцы встанут в один строй с фашистскими молодчиками из батальона "Азов"* и будут защищать нацистскую идеологию?" - добавил он.В сентябре украинская активистка Дарья Каленюк на своей странице в Twitter сообщила о приеме боевиков "Азова"* в американском конгрессе.Антонов напомнил, что еще в 2019 году американские законодатели обратились к госсекретарю США с требованием включить формирование "Азов"* в перечень иностранных террористических организаций.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220927/ssha-1819851481.html
https://ria.ru/20220907/azov-1815160510.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий антонов, игорь краснов, россия, сша, стэнфордский университет, генеральная прокуратура рф
В мире, Анатолий Антонов, Игорь Краснов, Россия, США, Стэнфордский университет, Генеральная прокуратура РФ
Антонов прокомментировал поездку в США представителей батальона "Азов"*
Антонов: визит членов "Азова"* показал готовность США прославлять нацизм для отмены России
ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Посол РФ Анатолий Антонов прокомментировал поездку в США представителей украинского батальона "Азов"*, заявив, что американские власти готовы прославлять нацизм в "маниакальном стремлении очернить и отменить" Россию.
Антонов сообщил, что российские дипломаты видели публикации в СМИ о встречах боевиков со студентами ведущих вузов США, включая Стэнфордский университет
.
"Складывается впечатление, что в маниакальном стремлении "очернить и отменить" Россию Соединенные Штаты готовы даже прославлять нацизм, против которого народы наших стран героически сражались во время Второй мировой войны", - сказал посол журналистам.
"В США все больше забывают о славном прошлом – советско-американском братстве в годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг., когда наши деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над Россией на поле боя американцы встанут в один строй с фашистскими молодчиками из батальона "Азов"* и будут защищать нацистскую идеологию?" - добавил он.
В сентябре украинская активистка Дарья Каленюк на своей странице в Twitter сообщила о приеме боевиков "Азова"* в американском конгрессе.
Антонов напомнил, что еще в 2019 году американские законодатели обратились к госсекретарю США с требованием включить формирование "Азов"* в перечень иностранных террористических организаций.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Генпрокуратура
РФ установила, что боевики "Азова"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов
.
* Террористическая организация, запрещенная в России