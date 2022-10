https://ria.ru/20221013/videoigra-1823682469.html

В России изменили название игры "World of Tanks"

В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games. РИА Новости, 13.10.2022

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games. Теперь знаменитый проект называется "Мир танков", в "World of Warships" — "Мир кораблей". Фирма рассказала и о переходе на новую точку доступа к играм — Lesta Game Center."World of Tanks" — многопользовательская онлайн-игра о танках. Она вышла в августе 2010 года. Она несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса, а еще на ее счету награды ежегодной премии Golden Joystick Awards.Игра была разработана компанией Wargaming. В марте 2022 года она передала Lesta Games игровой бизнес в РФ и Беларуси, а в апреле заявила, что эта фирма с ней больше не аффилирована.

