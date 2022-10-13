https://ria.ru/20221013/videoigra-1823682469.html
В России изменили название игры "World of Tanks"
В России изменили название игры "World of Tanks" - РИА Новости, 13.10.2022
В России изменили название игры "World of Tanks"
В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:01
2022-10-13T14:01
2022-10-13T14:01
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games. Теперь знаменитый проект называется "Мир танков", в "World of Warships" — "Мир кораблей". Фирма рассказала и о переходе на новую точку доступа к играм — Lesta Game Center."World of Tanks" — многопользовательская онлайн-игра о танках. Она вышла в августе 2010 года. Она несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса, а еще на ее счету награды ежегодной премии Golden Joystick Awards.Игра была разработана компанией Wargaming. В марте 2022 года она передала Lesta Games игровой бизнес в РФ и Беларуси, а в апреле заявила, что эта фирма с ней больше не аффилирована.
https://ria.ru/20221007/perevod-1819011395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, стиль жизни, игра, компьютерные игры, россия, world of tanks
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, игра, Компьютерные игры, Россия, World of Tanks
В России изменили название игры "World of Tanks"
В России переименовали игру "World of Tanks" в "Мир танков"
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается
на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games.
Теперь знаменитый проект называется "Мир танков", в "World of Warships" — "Мир кораблей".
Фирма рассказала и о переходе на новую точку доступа к играм — Lesta Game Center.
"Все ранее созданные аккаунты продолжат свою работу. Накопленное имущество и бонусы будут перенесены в целости и сохранности", — пояснили в Lesta Games.
"World of Tanks" — многопользовательская онлайн-игра о танках. Она вышла в августе 2010 года. Она несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса, а еще на ее счету награды ежегодной премии Golden Joystick Awards.
Игра была разработана компанией Wargaming. В марте 2022 года она передала Lesta Games игровой бизнес в РФ и Беларуси, а в апреле заявила, что эта фирма с ней больше не аффилирована.