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В России изменили название игры "World of Tanks" - РИА Новости, 13.10.2022
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В России изменили название игры "World of Tanks"
В России изменили название игры "World of Tanks" - РИА Новости, 13.10.2022
В России изменили название игры "World of Tanks"
В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:01
2022-10-13T14:01
культура
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игра
компьютерные игры
россия
world of tanks
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games. Теперь знаменитый проект называется "Мир танков", в "World of Warships" — "Мир кораблей". Фирма рассказала и о переходе на новую точку доступа к играм — Lesta Game Center."World of Tanks" — многопользовательская онлайн-игра о танках. Она вышла в августе 2010 года. Она несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса, а еще на ее счету награды ежегодной премии Golden Joystick Awards.Игра была разработана компанией Wargaming. В марте 2022 года она передала Lesta Games игровой бизнес в РФ и Беларуси, а в апреле заявила, что эта фирма с ней больше не аффилирована.
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новости культуры, стиль жизни, игра, компьютерные игры, россия, world of tanks
Культура, Новости культуры, Стиль жизни, игра, Компьютерные игры, Россия, World of Tanks
14:01 13.10.2022
 
В России изменили название игры "World of Tanks"

В России переименовали игру "World of Tanks" в "Мир танков"

© Мир Танков. Официальный видеоканал/YoutubeРазработчик переименовал игры "World of Tanks" на "Мир танков"
Разработчик переименовал игры World of Tanks на Мир танков
© Мир Танков. Официальный видеоканал/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России переименовали игру "World of Tanks", сообщается на YouTube-канале петербургской компании Lesta Games.
Теперь знаменитый проект называется "Мир танков", в "World of Warships" — "Мир кораблей".
Фирма рассказала и о переходе на новую точку доступа к играм — Lesta Game Center.
"Все ранее созданные аккаунты продолжат свою работу. Накопленное имущество и бонусы будут перенесены в целости и сохранности", — пояснили в Lesta Games.
"World of Tanks" — многопользовательская онлайн-игра о танках. Она вышла в августе 2010 года. Она несколько раз попадала в Книгу рекордов Гиннеса, а еще на ее счету награды ежегодной премии Golden Joystick Awards.
Игра была разработана компанией Wargaming. В марте 2022 года она передала Lesta Games игровой бизнес в РФ и Беларуси, а в апреле заявила, что эта фирма с ней больше не аффилирована.
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