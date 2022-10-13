https://ria.ru/20221013/vertolety-1823872536.html

Португалия отправит Украине пожарные вертолеты российского производства

Португалия отправит Украине пожарные вертолеты российского производства - РИА Новости, 13.10.2022

Португалия отправит Украине пожарные вертолеты российского производства

Португалия направит на Украину шесть пожарных вертолетов разработки российского конструкторского бюро "Камов", заявила министр обороны страны Элена Каррейрас. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T23:31

2022-10-13T23:31

2022-10-13T23:31

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МАДРИД, 13 окт - РИА Новости. Португалия направит на Украину шесть пожарных вертолетов разработки российского конструкторского бюро "Камов", заявила министр обороны страны Элена Каррейрас.Выступая в Брюсселе по завершении встречи министров обороны НАТО, Каррейрас указала, что шесть вертолетов нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен, пишет газета.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220905/krizis-1814547949.html

украина

португалия

россия

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в мире, украина, нато, португалия, россия