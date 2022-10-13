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Португалия отправит Украине пожарные вертолеты российского производства
Португалия отправит Украине пожарные вертолеты российского производства - РИА Новости, 13.10.2022
Португалия отправит Украине пожарные вертолеты российского производства
Португалия направит на Украину шесть пожарных вертолетов разработки российского конструкторского бюро "Камов", заявила министр обороны страны Элена Каррейрас. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T23:31
2022-10-13T23:31
2022-10-13T23:31
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МАДРИД, 13 окт - РИА Новости. Португалия направит на Украину шесть пожарных вертолетов разработки российского конструкторского бюро "Камов", заявила министр обороны страны Элена Каррейрас.Выступая в Брюсселе по завершении встречи министров обороны НАТО, Каррейрас указала, что шесть вертолетов нуждаются в ремонте, один из них неработоспособен, пишет газета.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нато, португалия, россия
В мире, Украина, НАТО, Португалия, Россия
Португалия отправит Украине пожарные вертолеты российского производства
Минобороны Португалии отправит Украине шесть пожарных вертолетов российского производства