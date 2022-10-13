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Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей - РИА Новости, 13.10.2022
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Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей - РИА Новости, 13.10.2022
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей
Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые могут ударить по безопасности поставок... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:17
2022-10-13T13:22
петер сийярто
венгрия
россия
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые могут ударить по безопасности поставок энергоносителей в страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы абсолютно заинтересованы в сохранении энергетического сотрудничества между РФ и Венгрией. И мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в нашу страну", - заявил Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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петер сийярто, венгрия, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, санкции в отношении россии
Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Санкции в отношении России
13:17 13.10.2022 (обновлено: 13:22 13.10.2022)
 
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей

Глава МИД Сийярто: Венгрия не согласится на санкции, которые ударят по энергообеспечению

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые могут ударить по безопасности поставок энергоносителей в страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы абсолютно заинтересованы в сохранении энергетического сотрудничества между РФ и Венгрией. И мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в нашу страну", - заявил Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
12:34
"Газпром" подпишет поправки к контракту с Венгрией
 
Петер СийяртоВенгрияРоссияМоскваФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022Санкции в отношении России
 
 
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