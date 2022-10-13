https://ria.ru/20221013/vengriya-1823693855.html

Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей

Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей - РИА Новости, 13.10.2022

Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей

Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые могут ударить по безопасности поставок... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:17

2022-10-13T13:17

2022-10-13T13:22

петер сийярто

венгрия

россия

москва

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые могут ударить по безопасности поставок энергоносителей в страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы абсолютно заинтересованы в сохранении энергетического сотрудничества между РФ и Венгрией. И мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в нашу страну", - заявил Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/gazprom-1823664594.html

венгрия

россия

москва

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петер сийярто, венгрия, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, санкции в отношении россии