https://ria.ru/20221013/vengriya-1823693855.html
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей - РИА Новости, 13.10.2022
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей
Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые могут ударить по безопасности поставок... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:17
2022-10-13T13:17
2022-10-13T13:22
петер сийярто
венгрия
россия
москва
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Венгрия заинтересована в выстраивании энергетического сотрудничества с Россией и не согласится на санкции, которые могут ударить по безопасности поставок энергоносителей в страну, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Мы абсолютно заинтересованы в сохранении энергетического сотрудничества между РФ и Венгрией. И мы четко дали понять, что не согласимся ни на какой санкционный режим, который ставит под угрозу безопасность поставок энергоносителей в нашу страну", - заявил Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе.Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/gazprom-1823664594.html
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петер сийярто, венгрия, россия, москва, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, санкции в отношении россии
Петер Сийярто, Венгрия, Россия, Москва, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Санкции в отношении России
13:17 13.10.2022 (обновлено: 13:22 13.10.2022)
Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на санкции против энергоносителей
Глава МИД Сийярто: Венгрия не согласится на санкции, которые ударят по энергообеспечению