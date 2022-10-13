https://ria.ru/20221013/vengriya-1823676058.html

Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией

Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 13.10.2022

Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, объяснил свой визит в РФ тем, что в... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T12:49

2022-10-13T12:49

2022-10-13T14:01

россия

мид венгрии

петер сийярто

в мире

венгрия

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, объяснил свой визит в РФ тем, что в "текущей ужасной ситуации" необходимо общаться."Конечно, не очевидно, что МИД из Европы может находиться на этой сцене, все-таки я хотел бы посвятить одну минуту тому, чтобы объяснить, как я принял это приглашение, как я здесь оказался. Я считаю, что в такой ужасной ситуации, которую мы сейчас переживаем, если мы не будем общаться, не будем говорить друг с другом, если мы не будем поддерживать каналы коммуникации и общения, не будем их поддерживать в живом мире, мы не сможем больше надеяться на мир", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221013/oon-1823559701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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