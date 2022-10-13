12:49 13.10.2022 (обновлено: 14:01 13.10.2022)
Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией
Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил свой визит в Россию необходимостью продолжать диалог
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 13 октября 2022
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 13 октября 2022
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, объяснил свой визит в РФ тем, что в "текущей ужасной ситуации" необходимо общаться.
"Конечно, не очевидно, что МИД из Европы может находиться на этой сцене, все-таки я хотел бы посвятить одну минуту тому, чтобы объяснить, как я принял это приглашение, как я здесь оказался. Я считаю, что в такой ужасной ситуации, которую мы сейчас переживаем, если мы не будем общаться, не будем говорить друг с другом, если мы не будем поддерживать каналы коммуникации и общения, не будем их поддерживать в живом мире, мы не сможем больше надеяться на мир", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.