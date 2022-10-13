Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/vengriya-1823676058.html
Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией
Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией - РИА Новости, 13.10.2022
Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, объяснил свой визит в РФ тем, что в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T12:49
2022-10-13T14:01
россия
мид венгрии
петер сийярто
в мире
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712353_0:91:2738:1631_1920x0_80_0_0_633bff1254d2ae91579167b791eb18e1.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, объяснил свой визит в РФ тем, что в "текущей ужасной ситуации" необходимо общаться."Конечно, не очевидно, что МИД из Европы может находиться на этой сцене, все-таки я хотел бы посвятить одну минуту тому, чтобы объяснить, как я принял это приглашение, как я здесь оказался. Я считаю, что в такой ужасной ситуации, которую мы сейчас переживаем, если мы не будем общаться, не будем говорить друг с другом, если мы не будем поддерживать каналы коммуникации и общения, не будем их поддерживать в живом мире, мы не сможем больше надеяться на мир", - сказал он.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20221013/oon-1823559701.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823712353_298:0:2715:1813_1920x0_80_0_0_c29731cf5c60edac26cc83e5b0964e76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мид венгрии, петер сийярто, в мире, венгрия
Россия, МИД Венгрии, Петер Сийярто, В мире, Венгрия
12:49 13.10.2022 (обновлено: 14:01 13.10.2022)
 
Глава МИД Венгрии выступил за продолжение диалога с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто объяснил свой визит в Россию необходимостью продолжать диалог

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 13 октября 2022
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 13 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 13 октября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на Российской энергетической неделе, объяснил свой визит в РФ тем, что в "текущей ужасной ситуации" необходимо общаться.
"Конечно, не очевидно, что МИД из Европы может находиться на этой сцене, все-таки я хотел бы посвятить одну минуту тому, чтобы объяснить, как я принял это приглашение, как я здесь оказался. Я считаю, что в такой ужасной ситуации, которую мы сейчас переживаем, если мы не будем общаться, не будем говорить друг с другом, если мы не будем поддерживать каналы коммуникации и общения, не будем их поддерживать в живом мире, мы не сможем больше надеяться на мир", - сказал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 12 по 14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Результаты голосования в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
02:10
Среди голосовавших за антироссийскую резолюцию в ГА ООН оказалась Венгрия
 
РоссияМИД ВенгрииПетер СийяртоВ миреВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала