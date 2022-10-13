https://ria.ru/20221013/ukraina-1823858052.html

Президент Кипра опроверг сообщения об отправке оружия на Украину

Президент Кипра опроверг сообщения об отправке оружия на Украину - РИА Новости, 13.10.2022

Президент Кипра опроверг сообщения об отправке оружия на Украину

Кипр не собирается отправлять оружие советского и российского производства из своих арсеналов на Украину, не получив взамен современное вооружение, заявил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:58

2022-10-13T20:58

2022-10-13T20:58

специальная военная операция на украине

в мире

никос анастасиадис

кипр

украина

сша

бмп-3

т-80

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

АФИНЫ, 13 окт - РИА Новости. Кипр не собирается отправлять оружие советского и российского производства из своих арсеналов на Украину, не получив взамен современное вооружение, заявил президент Никос Анастасиадис журналистам в четверг вечером.Газета New York Times написала со ссылкой на официального представителя правительства Кипра Мариоса Пелеканоса, что Кипр передаст Украине оружие советского и российского производства, имеющееся у него на вооружении, если получит замену. Он располагает, в частности, танками Т-80, БМП-3, системами ПВО "Бук" и ТОР. Сам Пелеканос в интервью Кипрскому агентству новостей позднее сказал, что конкретных консультаций по этому вопросу не проводилось, хотя он поднимался в ходе дискуссий и различных контактов, либо европейскими партнерами, либо с США. По словам Пелеканоса, Кипр не в состоянии дать оружия, потому что должен обеспечить свою обороноспособность.Журналисты спросили президента Кипра о поставках оружия с Кипра на Украину."Я хочу сказать одно. Кипр наполовину оккупирован, ему нужна защитная броня и без неё нам не выжить. Поэтому хочу успокоить. Мы не собираемся отправлять оружие на Украину", - сказал Анастасиадис."Если есть страна, которая хочет заменить наше вооружение на современное и столь же мощное, создав тем самым решающий фактор сдерживания, это совсем другое дело. Мы не ставим вопрос об отправке на Украину", - сказал Анастасиадис.

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кипр

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, никос анастасиадис, кипр, украина, сша, бмп-3, т-80