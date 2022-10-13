https://ria.ru/20221013/ukraina-1823858052.html
Президент Кипра опроверг сообщения об отправке оружия на Украину
Президент Кипра опроверг сообщения об отправке оружия на Украину - РИА Новости, 13.10.2022
Президент Кипра опроверг сообщения об отправке оружия на Украину
Кипр не собирается отправлять оружие советского и российского производства из своих арсеналов на Украину, не получив взамен современное вооружение, заявил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:58
2022-10-13T20:58
2022-10-13T20:58
специальная военная операция на украине
в мире
никос анастасиадис
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АФИНЫ, 13 окт - РИА Новости. Кипр не собирается отправлять оружие советского и российского производства из своих арсеналов на Украину, не получив взамен современное вооружение, заявил президент Никос Анастасиадис журналистам в четверг вечером.Газета New York Times написала со ссылкой на официального представителя правительства Кипра Мариоса Пелеканоса, что Кипр передаст Украине оружие советского и российского производства, имеющееся у него на вооружении, если получит замену. Он располагает, в частности, танками Т-80, БМП-3, системами ПВО "Бук" и ТОР. Сам Пелеканос в интервью Кипрскому агентству новостей позднее сказал, что конкретных консультаций по этому вопросу не проводилось, хотя он поднимался в ходе дискуссий и различных контактов, либо европейскими партнерами, либо с США. По словам Пелеканоса, Кипр не в состоянии дать оружия, потому что должен обеспечить свою обороноспособность.Журналисты спросили президента Кипра о поставках оружия с Кипра на Украину."Я хочу сказать одно. Кипр наполовину оккупирован, ему нужна защитная броня и без неё нам не выжить. Поэтому хочу успокоить. Мы не собираемся отправлять оружие на Украину", - сказал Анастасиадис."Если есть страна, которая хочет заменить наше вооружение на современное и столь же мощное, создав тем самым решающий фактор сдерживания, это совсем другое дело. Мы не ставим вопрос об отправке на Украину", - сказал Анастасиадис.
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, никос анастасиадис, кипр, украина, сша, бмп-3, т-80
Специальная военная операция на Украине, В мире, Никос Анастасиадис, Кипр, Украина, США, БМП-3, Т-80
Президент Кипра опроверг сообщения об отправке оружия на Украину
Президент Кипра Анастасиадис опроверг сообщения об отправке оружия на Украину