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Гражданин США погиб на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823812578.html
Гражданин США погиб на Украине
Гражданин США погиб на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Гражданин США погиб на Украине
Гражданин США погиб на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:55
2022-10-13T17:56
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Гражданин США погиб на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США."Мы поддерживаем контакт с семьей и предоставляем всю необходимую помощь", - цитирует журналистка телеканала информацию госдепартамента. Подробности, кроме того, что он погиб в районе Донбасса, не приводятся "из интересов защиты частной информации семьи". Госдепартамент США пока не ответил на запрос РИА Новости.Как в свою очередь сообщает сегодня издание Washington Post со ссылкой на информацию от семьи погибшего, это 34-летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. Он скончался на этой неделе от полученных 3 октября во время атаки в районе Северодонецка ранений. По информации издания, Патридж служил в Ираке пехотинцем в 2007-2009 годах, у него осталось пятеро детей.
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в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Специальная военная операция на Украине
17:55 13.10.2022 (обновлено: 17:56 13.10.2022)
 
Гражданин США погиб на Украине

CNN сообщил о гибели гражданина США на востоке Украины

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Гражданин США погиб на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США.
"Мы поддерживаем контакт с семьей и предоставляем всю необходимую помощь", - цитирует журналистка телеканала информацию госдепартамента. Подробности, кроме того, что он погиб в районе Донбасса, не приводятся "из интересов защиты частной информации семьи". Госдепартамент США пока не ответил на запрос РИА Новости.
Как в свою очередь сообщает сегодня издание Washington Post со ссылкой на информацию от семьи погибшего, это 34-летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. Он скончался на этой неделе от полученных 3 октября во время атаки в районе Северодонецка ранений. По информации издания, Патридж служил в Ираке пехотинцем в 2007-2009 годах, у него осталось пятеро детей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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