https://ria.ru/20221013/ukraina-1823812578.html

Гражданин США погиб на Украине

Гражданин США погиб на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

Гражданин США погиб на Украине

Гражданин США погиб на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:55

2022-10-13T17:55

2022-10-13T17:56

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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Гражданин США погиб на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США."Мы поддерживаем контакт с семьей и предоставляем всю необходимую помощь", - цитирует журналистка телеканала информацию госдепартамента. Подробности, кроме того, что он погиб в районе Донбасса, не приводятся "из интересов защиты частной информации семьи". Госдепартамент США пока не ответил на запрос РИА Новости.Как в свою очередь сообщает сегодня издание Washington Post со ссылкой на информацию от семьи погибшего, это 34-летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. Он скончался на этой неделе от полученных 3 октября во время атаки в районе Северодонецка ранений. По информации издания, Патридж служил в Ираке пехотинцем в 2007-2009 годах, у него осталось пятеро детей.

https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр