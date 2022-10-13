https://ria.ru/20221013/ukraina-1823812578.html
Гражданин США погиб на Украине
Гражданин США погиб на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Гражданин США погиб на Украине
Гражданин США погиб на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:55
2022-10-13T17:55
2022-10-13T17:56
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специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости. Гражданин США погиб на востоке Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию госдепартамента США."Мы поддерживаем контакт с семьей и предоставляем всю необходимую помощь", - цитирует журналистка телеканала информацию госдепартамента. Подробности, кроме того, что он погиб в районе Донбасса, не приводятся "из интересов защиты частной информации семьи". Госдепартамент США пока не ответил на запрос РИА Новости.Как в свою очередь сообщает сегодня издание Washington Post со ссылкой на информацию от семьи погибшего, это 34-летний пехотинец Дейн Патридж из штата Айдахо. Он скончался на этой неделе от полученных 3 октября во время атаки в районе Северодонецка ранений. По информации издания, Патридж служил в Ираке пехотинцем в 2007-2009 годах, у него осталось пятеро детей.
https://ria.ru/20220311/spetsoperatsiya-1777516637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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17:55 13.10.2022 (обновлено: 17:56 13.10.2022)
Гражданин США погиб на Украине
CNN сообщил о гибели гражданина США на востоке Украины