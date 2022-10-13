https://ria.ru/20221013/ukraina-1823781994.html

Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине

Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине

Попавший в украинский плен охранник командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщили в службе безопасности Украины РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T16:40

2022-10-13T16:40

2022-10-13T16:40

в мире

михаил толстых (гиви)

донецкая народная республика

донецк (днр)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попавший в украинский плен охранник командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщили в службе безопасности Украины (СБУ).Как отмечается в Telegram-канале СБУ, охранявший Гиви "боевик получил 13 лет тюрьмы".По данным ведомства, мужчина, подписавший контракт о воинской службе в ДНР в 2016 году, попал в плен в августе. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.Михаил Толстых, более известный как Гиви, был одним из первых командиров донецкого ополчения. Впоследствии командовал батальоном "Сомали" народной милиции ДНР. В феврале 2017 года погиб в результате теракта в Донецке.

https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220922/pushilin-1818682105.html

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Дарья Буймова

в мире, михаил толстых (гиви), донецкая народная республика, донецк (днр), служба безопасности украины