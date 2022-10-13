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Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
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Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине
Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине
Попавший в украинский плен охранник командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщили в службе безопасности Украины РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:40
2022-10-13T16:40
в мире
михаил толстых (гиви)
донецкая народная республика
донецк (днр)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попавший в украинский плен охранник командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщили в службе безопасности Украины (СБУ).Как отмечается в Telegram-канале СБУ, охранявший Гиви "боевик получил 13 лет тюрьмы".По данным ведомства, мужчина, подписавший контракт о воинской службе в ДНР в 2016 году, попал в плен в августе. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.Михаил Толстых, более известный как Гиви, был одним из первых командиров донецкого ополчения. Впоследствии командовал батальоном "Сомали" народной милиции ДНР. В феврале 2017 года погиб в результате теракта в Донецке.
https://ria.ru/20221013/plennye-1823753064.html
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в мире, михаил толстых (гиви), донецкая народная республика, донецк (днр), служба безопасности украины
В мире, Михаил Толстых (Гиви), Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Служба безопасности Украины
16:40 13.10.2022
 
Охранник командира батальона ДНР "Сомали" Гиви получил 13 лет на Украине

Попавшего в украинский плен охранника Михаила Толстых (Гиви) приговорили к 13 годам тюрьмы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Попавший в украинский плен охранник командира батальона ДНР "Сомали" Михаила Толстых (Гиви) приговорен к 13 годам тюрьмы, сообщили в службе безопасности Украины (СБУ).
Как отмечается в Telegram-канале СБУ, охранявший Гиви "боевик получил 13 лет тюрьмы".
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По данным ведомства, мужчина, подписавший контракт о воинской службе в ДНР в 2016 году, попал в плен в августе. Ему вменили госизмену, создание террористических группировок и не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
Михаил Толстых, более известный как Гиви, был одним из первых командиров донецкого ополчения. Впоследствии командовал батальоном "Сомали" народной милиции ДНР. В феврале 2017 года погиб в результате теракта в Донецке.
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В миреМихаил Толстых (Гиви)Донецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Служба безопасности Украины
 
 
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