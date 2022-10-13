https://ria.ru/20221013/ukraina-1823761652.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал "Страна". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:51
2022-10-13T15:51
2022-10-13T17:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал "Страна"."Воздушная тревога уже по всей стране", — говорится в записи в Telegram-канале издания.Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
https://ria.ru/20221013/volodin-1823577276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
15:51 13.10.2022 (обновлено: 17:04 13.10.2022)
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ
"Страна": на всей территории Украины объявили воздушную тревогу