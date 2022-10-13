Рейтинг@Mail.ru
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823761652.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2022
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал "Страна". РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:51
2022-10-13T17:04
специальная военная операция на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149950/16/1499501624_0:218:4288:2630_1920x0_80_0_0_a5c11d07161394ee0e0d3f2488a714e4.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал "Страна"."Воздушная тревога уже по всей стране", — говорится в записи в Telegram-канале издания.Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
https://ria.ru/20221013/volodin-1823577276.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149950/16/1499501624_246:0:4043:2848_1920x0_80_0_0_7d42fcb1378d072906a6cf41ef62cff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
15:51 13.10.2022 (обновлено: 17:04 13.10.2022)
 
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ

"Страна": на всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© РИА НовостиКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал "Страна".
"Воздушная тревога уже по всей стране", — говорится в записи в Telegram-канале издания.
Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.
Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:13
Володин пообещал жесткий ответ, если Киев продолжит совершать теракты
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала