https://ria.ru/20221013/ukraina-1823761652.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.10.2022

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал "Страна". РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:51

2022-10-13T15:51

2022-10-13T17:04

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал "Страна"."Воздушная тревога уже по всей стране", — говорится в записи в Telegram-канале издания.Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

https://ria.ru/20221013/volodin-1823577276.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, в мире