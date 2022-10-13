https://ria.ru/20221013/ukraina-1823714619.html

Два украинских самолета упали в Полтавской области

Два украинских самолета упали в Полтавской области - РИА Новости, 13.10.2022

Два украинских самолета упали в Полтавской области

Два украинских самолета упали в Полтавской области, сообщил украинский телеканал "Пятый" со ссылкой на главу областной администрации Дмитрия Лунина. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:03

2022-10-13T14:03

2022-10-13T16:40

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Два украинских самолета упали в Полтавской области, сообщил украинский телеканал "Пятый" со ссылкой на главу областной администрации Дмитрия Лунина."В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого" канала. По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет.Лунин уточнил, что произошло это 11 и 12 октября в Шишацкой общине области. "Во вторник и среду имели место катастрофы, падали самолеты наши именно в Шишацкой общине. Больше информацию комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", — приводит слова Лунина сайт телеканала "Общественное".

https://ria.ru/20220829/likvidatsiya-1812786895.html

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Кирилл Волков

в мире, полтавская область, украина