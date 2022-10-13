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Два украинских самолета упали в Полтавской области - РИА Новости, 13.10.2022
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Два украинских самолета упали в Полтавской области
Два украинских самолета упали в Полтавской области - РИА Новости, 13.10.2022
Два украинских самолета упали в Полтавской области
Два украинских самолета упали в Полтавской области, сообщил украинский телеканал "Пятый" со ссылкой на главу областной администрации Дмитрия Лунина. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:03
2022-10-13T16:40
в мире
полтавская область
украина
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Два украинских самолета упали в Полтавской области, сообщил украинский телеканал "Пятый" со ссылкой на главу областной администрации Дмитрия Лунина."В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого" канала. По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет.Лунин уточнил, что произошло это 11 и 12 октября в Шишацкой общине области. "Во вторник и среду имели место катастрофы, падали самолеты наши именно в Шишацкой общине. Больше информацию комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", — приводит слова Лунина сайт телеканала "Общественное".
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в мире, полтавская область, украина
В мире, Полтавская область, Украина
14:03 13.10.2022 (обновлено: 16:40 13.10.2022)
 
Два украинских самолета упали в Полтавской области

В Полтавской области два украинских самолета потерпели крушение за два дня

Обломки украинского самолета, упавшего в Полтавской области
Обломки украинского самолета, упавшего в Полтавской области
Обломки украинского самолета, упавшего в Полтавской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Два украинских самолета упали в Полтавской области, сообщил украинский телеканал "Пятый" со ссылкой на главу областной администрации Дмитрия Лунина.
"В Полтавской области в Шишацкой общине упали два наших самолета", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Пятого" канала. По данным местных властей, жертв и пострадавших среди гражданских нет.
Лунин уточнил, что произошло это 11 и 12 октября в Шишацкой общине области. "Во вторник и среду имели место катастрофы, падали самолеты наши именно в Шишацкой общине. Больше информацию комментировать не могу, комментирует эти события военное руководство Министерства обороны. Ждем от них информацию", — приводит слова Лунина сайт телеканала "Общественное".
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