https://ria.ru/20221013/ukraina-1823634489.html

Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины

Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины - РИА Новости, 13.10.2022

Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:38

2022-10-13T11:38

2022-10-13T12:27

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

россия

евросоюз

ситуация в днр и лнр

ядерное оружие

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада."Существует ядерная угроза. (президент России Владимир – ред.) Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО, также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", - сказал он, выступая на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии. Боррель добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html

https://ria.ru/20221012/ssha-1823298105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, жозеп боррель, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие