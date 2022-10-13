Рейтинг@Mail.ru
Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/ukraina-1823634489.html
Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины
Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины - РИА Новости, 13.10.2022
Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T11:38
2022-10-13T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
россия
евросоюз
ситуация в днр и лнр
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада."Существует ядерная угроза. (президент России Владимир – ред.) Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО, также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", - сказал он, выступая на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии. Боррель добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20221012/medvedev-1823481334.html
https://ria.ru/20221012/ssha-1823298105.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8ad9e60aee714a33c2655c0ea3856be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жозеп боррель, россия, евросоюз, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Россия, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР, Ядерное оружие
11:38 13.10.2022 (обновлено: 12:27 13.10.2022)
 
Боррель пообещал мощный военный ответ в случае ядерной атаки против Украины

Боррель заявил, что ядерная атака против Украины вызовет мощный неядерный ответ

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что любая ядерная атака против Украины со стороны РФ вызовет не ядерный, но мощный военный ответ Запада.
"Существует ядерная угроза. (президент России Владимир – ред.) Путин говорит, что он не блефует. Он не может позволить блефовать. Должно быть ясно, что те, кто поддерживает Украину: ЕС, его государства-члены, США и НАТО, также не блефуют. Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", - сказал он, выступая на открытии в бельгийском Брюгге Европейской дипломатической академии. Боррель добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 17:51
Медведев прокомментировал идею применить американские ракеты против России
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 10:25
Захарова сравнила позицию США по Украине с хитростью волка из сказки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельРоссияЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНРЯдерное оружие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала