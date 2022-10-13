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Зеленский предложил отменить безвизовый режим с Белоруссией - РИА Новости, 13.10.2022
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Зеленский предложил отменить безвизовый режим с Белоруссией
Зеленский предложил отменить безвизовый режим с Белоруссией - РИА Новости, 13.10.2022
Зеленский предложил отменить безвизовый режим с Белоруссией
Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией с учетом развития ситуации, соблюдая национальные... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:26
2022-10-13T10:26
в мире
владимир зеленский
белоруссия
украина
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией с учетом развития ситуации, соблюдая национальные интересы Украины и ее граждан.Петиция с предложением отменить безвизовый режим с Белоруссией была зарегистрирована на сайте Зеленского 7 июля. Она набрала более 25 тысяч голосов. Отвечая на нее, Зеленский напомнил, что граница Украины с Белоруссией закрыта на въезд для граждан Беларуссии и других иностранцев в соответствии с распоряжением кабмина от 26 февраля 2022 года. При этом уточнил, что работает только один пункт пропуска на Волыни для въезда на территорию страны украинцев."В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть предложенные в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - говорится в ответе Зеленского на петицию, опубликованном на его сайте. Он также заверил, что держит на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Белоруссии границы с Украиной.Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
https://ria.ru/20220810/viza-1808644738.html
https://ria.ru/20220902/ukraina-1813920509.html
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в мире, владимир зеленский, белоруссия, украина
В мире, Владимир Зеленский, Белоруссия, Украина
10:26 13.10.2022
 
Зеленский предложил отменить безвизовый режим с Белоруссией

Зеленский поручил правительству рассмотреть вопрос о введении виз для граждан Белоруссии

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос об отмене безвизового режима с Белоруссией с учетом развития ситуации, соблюдая национальные интересы Украины и ее граждан.
Петиция с предложением отменить безвизовый режим с Белоруссией была зарегистрирована на сайте Зеленского 7 июля. Она набрала более 25 тысяч голосов. Отвечая на нее, Зеленский напомнил, что граница Украины с Белоруссией закрыта на въезд для граждан Беларуссии и других иностранцев в соответствии с распоряжением кабмина от 26 февраля 2022 года. При этом уточнил, что работает только один пункт пропуска на Волыни для въезда на территорию страны украинцев.
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"В настоящее время кабинету министров Украины предложено рассмотреть предложенные в электронной петиции вопросы в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов нашего государства и его граждан", - говорится в ответе Зеленского на петицию, опубликованном на его сайте. Он также заверил, что держит на контроле меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Белоруссии границы с Украиной.
Отношения Минска и Киева ухудшились в 2020 году, тогда Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался в Белоруссии. Украина является одной из стран, которую Минск наравне со странами Запада обвинял во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались начавшиеся после президентских выборов акции протеста. После начала Россией военной спецоперации по демилитаризации Украины Киев неоднократно призывал к введению санкций против РФ и Белоруссии. Страны Запада обвинили Минск в поддержке российской военной спецоперации на Украине и расширили санкции против него.
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