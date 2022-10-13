https://ria.ru/20221013/ukraina-1823602061.html

Зеленский попросил Раду проработать вопрос закрепления зарплаты депутатам

Зеленский попросил Раду проработать вопрос закрепления зарплаты депутатам - РИА Новости, 13.10.2022

Зеленский попросил Раду проработать вопрос закрепления зарплаты депутатам

Владимир Зеленский заявил, что в ответ на петицию поручил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку проработать вопрос возможности установить зарплату... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:25

2022-10-13T10:25

2022-10-13T10:25

в мире

руслан стефанчук

владимир зеленский

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ответ на петицию поручил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку проработать вопрос возможности установить зарплату депутатам парламента на уровне 6,5 тысячи гривен (около 176 долларов).Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием установить депутатам Рады зарплату на уровне минимальной по Украине – 6,5 тысячи гривен. Она набрала более 25 тысяч голосов. Это не первая подобная петиция. В августе в ответ на петицию о назначении министрам и депутатам минимальной зарплаты Зеленский также просил премьера и спикера парламента проработать этот вопрос."В соответствии со статьей 85 конституции Украины установлено, что принятие законов относится к полномочиям Верховной рады Украины. Учитывая указанное, я обратился к председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского на сайте его офиса.

https://ria.ru/20221005/smert-1821590618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, руслан стефанчук, владимир зеленский, украина, верховная рада украины