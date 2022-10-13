https://ria.ru/20221013/ukraina-1823602061.html
Зеленский попросил Раду проработать вопрос закрепления зарплаты депутатам
Зеленский попросил Раду проработать вопрос закрепления зарплаты депутатам - РИА Новости, 13.10.2022
Зеленский попросил Раду проработать вопрос закрепления зарплаты депутатам
Владимир Зеленский заявил, что в ответ на петицию поручил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку проработать вопрос возможности установить зарплату... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:25
2022-10-13T10:25
2022-10-13T10:25
в мире
руслан стефанчук
владимир зеленский
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верховная рада украины
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ответ на петицию поручил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку проработать вопрос возможности установить зарплату депутатам парламента на уровне 6,5 тысячи гривен (около 176 долларов).Ранее на сайте Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием установить депутатам Рады зарплату на уровне минимальной по Украине – 6,5 тысячи гривен. Она набрала более 25 тысяч голосов. Это не первая подобная петиция. В августе в ответ на петицию о назначении министрам и депутатам минимальной зарплаты Зеленский также просил премьера и спикера парламента проработать этот вопрос."В соответствии со статьей 85 конституции Украины установлено, что принятие законов относится к полномочиям Верховной рады Украины. Учитывая указанное, я обратился к председателю Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения", - говорится в ответе Зеленского на сайте его офиса.
https://ria.ru/20221005/smert-1821590618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, руслан стефанчук, владимир зеленский, украина, верховная рада украины
В мире, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Украина, Верховная Рада Украины
Зеленский попросил Раду проработать вопрос закрепления зарплаты депутатам
Зеленский попросил проработать тему закрепления зарплаты депутатам на уровне 176 долларов