https://ria.ru/20221013/ukraina-1823600901.html

Немцев шокировало требование США выделить еще больше денег на Украину

Немцев шокировало требование США выделить еще больше денег на Украину - РИА Новости, 13.10.2022

Немцев шокировало требование США выделить еще больше денег на Украину

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали требование США к странам ЕС выделить больше денег на поддержку Украины. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T10:23

2022-10-13T10:23

2022-10-13T18:06

в мире

владимир зеленский

украина

сша

германия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали требование США к странам ЕС выделить больше денег на поддержку Украины."Американцы требуют, чтобы Германия платила еще больше за страну, с которой мы не имеем ничего общего!" — возмутился Pop M."В эту страну ни одна монета не поступит, пока президент Зеленский не захочет вести переговоры!" — предупредил Hans Juergen R."Мне кажется, что становится все более неправильным, как мы позволяем США и Зеленскому здесь нами управлять", — отметила Anna Berlin."А что насчет богатств украинских олигархов, включая самого Зеленского? Не следует ли сначала использовать эти средства, прежде чем требовать их у Германии?" — прокомментировал Alexander K."Американцы не являются частью ЕС и не обязаны вмешиваться. Если вы хотите больше денег для Украины, то можете самостоятельно перевести их прямо туда", — подчеркнул Werther."Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Украину! Нет, я не хочу этого!" — пожаловался Dirk D."Байден должен спонсировать свою прокси-войну самостоятельно…" — подытожил Marc S.Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему продолжать поддерживать Киев все необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221005/pomosch-1821591188.html

https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html

https://ria.ru/20221009/germaniya-1822610559.html

украина

сша

германия

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в мире, владимир зеленский, украина, сша, германия, евросоюз, нато