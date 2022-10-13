https://ria.ru/20221013/ukraina-1823600901.html
Немцев шокировало требование США выделить еще больше денег на Украину
Немцев шокировало требование США выделить еще больше денег на Украину - РИА Новости, 13.10.2022
Немцев шокировало требование США выделить еще больше денег на Украину
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали требование США к странам ЕС выделить больше денег на поддержку Украины. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T10:23
2022-10-13T10:23
2022-10-13T18:06
в мире
владимир зеленский
украина
сша
германия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали требование США к странам ЕС выделить больше денег на поддержку Украины."Американцы требуют, чтобы Германия платила еще больше за страну, с которой мы не имеем ничего общего!" — возмутился Pop M."В эту страну ни одна монета не поступит, пока президент Зеленский не захочет вести переговоры!" — предупредил Hans Juergen R."Мне кажется, что становится все более неправильным, как мы позволяем США и Зеленскому здесь нами управлять", — отметила Anna Berlin."А что насчет богатств украинских олигархов, включая самого Зеленского? Не следует ли сначала использовать эти средства, прежде чем требовать их у Германии?" — прокомментировал Alexander K."Американцы не являются частью ЕС и не обязаны вмешиваться. Если вы хотите больше денег для Украины, то можете самостоятельно перевести их прямо туда", — подчеркнул Werther."Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Украину! Нет, я не хочу этого!" — пожаловался Dirk D."Байден должен спонсировать свою прокси-войну самостоятельно…" — подытожил Marc S.Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским и пообещал ему продолжать поддерживать Киев все необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221005/pomosch-1821591188.html
https://ria.ru/20221012/es-1823498270.html
https://ria.ru/20221009/germaniya-1822610559.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, украина, сша, германия, евросоюз, нато
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Германия, Евросоюз, НАТО
10:23 13.10.2022 (обновлено: 18:06 13.10.2022)
Немцев шокировало требование США выделить еще больше денег на Украину
Читателей Die Welt возмутило требование США выделить еще больше денег на Украину
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.
Читатели немецкого издания Die Welt
раскритиковали требование США к странам ЕС выделить больше денег на поддержку Украины.
"Американцы требуют, чтобы Германия
платила еще больше за страну, с которой мы не имеем ничего общего!" — возмутился Pop M.
"В эту страну ни одна монета не поступит, пока президент Зеленский не захочет вести переговоры!" — предупредил Hans Juergen R.
"Мне кажется, что становится все более неправильным, как мы позволяем США и Зеленскому здесь нами управлять", — отметила Anna Berlin.
"А что насчет богатств украинских олигархов, включая самого Зеленского? Не следует ли сначала использовать эти средства, прежде чем требовать их у Германии?" — прокомментировал Alexander K.
"Американцы не являются частью ЕС и не обязаны вмешиваться. Если вы хотите больше денег для Украины, то можете самостоятельно перевести их прямо туда", — подчеркнул Werther.
"Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Украину! Нет, я не хочу этого!" — пожаловался Dirk D.
"Байден должен спонсировать свою прокси-войну самостоятельно…" — подытожил Marc S.
Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским
и пообещал ему продолжать поддерживать Киев
все необходимым, в том числе предоставить передовые системы ПВО.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО
неустанно накачивают киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва
, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.