https://ria.ru/20221013/ukraina-1823570457.html
Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС
Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС - РИА Новости, 13.10.2022
Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС
Оставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T06:50
2022-10-13T06:50
2022-10-13T07:28
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.В среду власти Киева заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС. Там отметили, что поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины.Киевская ГЭС, рассказал эксперт, первая станция каскада днепровских ГЭС, ее работа всегда ограничивалась небольшими объёмами по выдаче электроэнергии в пиковые часы и для подхвата нагрузки в системе. Она всегда срабатывала ограниченное количество воды в единицу времени, что на уровне нижнего бьефа не сильно отражалось.По словам специалиста, теория с повышенным расходом воды для замещения выработки "отвалившихся" генераторов косвенно подтверждается тем, что на Киевской ГЭС было возгорание, возможно, произошла критическая перегрузка оборудования станции. Подтопление - временное явление, и через день-два вода уйдет – разойдется по всему бассейну до дамбы Каневской ГЭС, добавил эксперт."Ускоренный расход воды на Киевской ГЭС может привести к критическому снижению уровня верхнего бьефа. В этом случае станция технически не сможет полноценно работать и замещать выбывшие мощности ТЭЦ – для этого не будет достаточного напора на агрегатах ГЭС. Вопрос в том, что будет быстрее – починят и введут в работу ТЭЦ или критически сильно сработают водохранилище, и Киевская ГЭС будет не в состоянии выдавать энергию и мощность в нужном количестве для поддержания работы системы", - рассказал он.Нынешнее повышение уровня Днепра в Киеве, также отметил эксперт, можно объяснить тем, что после обстрелов все ТЭЦ города получили повреждения. В какой степени – неизвестно, но они не могут полноценно нести нагрузку."Эту функцию сейчас исполняет Киевская ГЭС, скорее всего, на максимуме своих возможностей. То есть она сейчас генерирует значительно большее количество электроэнергии в единицу времени, чем это было в прошлые штатные периоды, а значит через ее турбины проходит большее количество воды, что вызывает временное повышение уровня в нижнем бьефе – то есть в Киеве и его окрестностях", - рассказал специалист.
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823496885.html
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в мире, жкх, киев, украина, днепр (город)
В мире, ЖКХ, Киев, Украина, Днепр (город)
06:50 13.10.2022 (обновлено: 07:28 13.10.2022)
Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС
Оставшаяся для электроснабжения Киева ГЭС может не справиться с нагрузкой
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.
В среду власти Киева заявили о повышении уровня воды в Днепре
из-за интенсивной работы ГЭС. Там отметили, что поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины.
Киевская ГЭС, рассказал эксперт, первая станция каскада днепровских ГЭС, ее работа всегда ограничивалась небольшими объёмами по выдаче электроэнергии в пиковые часы и для подхвата нагрузки в системе. Она всегда срабатывала ограниченное количество воды в единицу времени, что на уровне нижнего бьефа не сильно отражалось.
По словам специалиста, теория с повышенным расходом воды для замещения выработки "отвалившихся" генераторов косвенно подтверждается тем, что на Киевской ГЭС было возгорание, возможно, произошла критическая перегрузка оборудования станции. Подтопление - временное явление, и через день-два вода уйдет – разойдется по всему бассейну до дамбы Каневской ГЭС, добавил эксперт.
"Ускоренный расход воды на Киевской ГЭС может привести к критическому снижению уровня верхнего бьефа. В этом случае станция технически не сможет полноценно работать и замещать выбывшие мощности ТЭЦ – для этого не будет достаточного напора на агрегатах ГЭС. Вопрос в том, что будет быстрее – починят и введут в работу ТЭЦ или критически сильно сработают водохранилище, и Киевская ГЭС будет не в состоянии выдавать энергию и мощность в нужном количестве для поддержания работы системы", - рассказал он.
Нынешнее повышение уровня Днепра в Киеве, также отметил эксперт, можно объяснить тем, что после обстрелов все ТЭЦ города получили повреждения. В какой степени – неизвестно, но они не могут полноценно нести нагрузку.
"Эту функцию сейчас исполняет Киевская ГЭС, скорее всего, на максимуме своих возможностей. То есть она сейчас генерирует значительно большее количество электроэнергии в единицу времени, чем это было в прошлые штатные периоды, а значит через ее турбины проходит большее количество воды, что вызывает временное повышение уровня в нижнем бьефе – то есть в Киеве и его окрестностях", - рассказал специалист.