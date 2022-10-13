https://ria.ru/20221013/ukraina-1823570457.html

Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС

Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС - РИА Новости, 13.10.2022

Эксперт оценил возможности оставшейся для электроснабжения Киева ГЭС

Оставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:50

2022-10-13T06:50

2022-10-13T07:28

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Оставшаяся для снабжения Киева электричеством Киевская ГЭС может не справиться с нагрузкой, рассказал РИА Новости анонимный специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины.В среду власти Киева заявили о повышении уровня воды в Днепре из-за интенсивной работы ГЭС. Там отметили, что поднятие уровня воды связано с особенностями работы Киевской и Каневской ГЭС, которые работают в интенсивном режиме для поддержания объединенной энергетической системы Украины.Киевская ГЭС, рассказал эксперт, первая станция каскада днепровских ГЭС, ее работа всегда ограничивалась небольшими объёмами по выдаче электроэнергии в пиковые часы и для подхвата нагрузки в системе. Она всегда срабатывала ограниченное количество воды в единицу времени, что на уровне нижнего бьефа не сильно отражалось.По словам специалиста, теория с повышенным расходом воды для замещения выработки "отвалившихся" генераторов косвенно подтверждается тем, что на Киевской ГЭС было возгорание, возможно, произошла критическая перегрузка оборудования станции. Подтопление - временное явление, и через день-два вода уйдет – разойдется по всему бассейну до дамбы Каневской ГЭС, добавил эксперт."Ускоренный расход воды на Киевской ГЭС может привести к критическому снижению уровня верхнего бьефа. В этом случае станция технически не сможет полноценно работать и замещать выбывшие мощности ТЭЦ – для этого не будет достаточного напора на агрегатах ГЭС. Вопрос в том, что будет быстрее – починят и введут в работу ТЭЦ или критически сильно сработают водохранилище, и Киевская ГЭС будет не в состоянии выдавать энергию и мощность в нужном количестве для поддержания работы системы", - рассказал он.Нынешнее повышение уровня Днепра в Киеве, также отметил эксперт, можно объяснить тем, что после обстрелов все ТЭЦ города получили повреждения. В какой степени – неизвестно, но они не могут полноценно нести нагрузку."Эту функцию сейчас исполняет Киевская ГЭС, скорее всего, на максимуме своих возможностей. То есть она сейчас генерирует значительно большее количество электроэнергии в единицу времени, чем это было в прошлые штатные периоды, а значит через ее турбины проходит большее количество воды, что вызывает временное повышение уровня в нижнем бьефе – то есть в Киеве и его окрестностях", - рассказал специалист.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823496885.html

https://ria.ru/20221012/svo-1823261317.html

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в мире, жкх, киев, украина, днепр (город)