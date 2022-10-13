Рейтинг@Mail.ru
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/uchet-1823854119.html
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных - РИА Новости, 13.10.2022
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных
"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военкоматы смогут получать достоверную информацию для учёта... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:24
2022-10-13T20:24
общество
сергей миронов
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военкоматы смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Наша партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предоставляемую органами МВД России, Минздрава России, Пенсионного фонда, органами ЗАГС и т. д.", - написал он.По словам Миронова, следует обязать ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы."В рамках данной системы целесообразно напрямую обязать указанные ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы по утверждённой правительством форме", - отметил он.Миронов добавил, что соответствующее обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
https://ria.ru/20220930/kategorii-1820628082.html
https://ria.ru/20221012/ombudsmen-1823356658.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей миронов, михаил мишустин, россия
Общество, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Россия
20:24 13.10.2022
 
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных

Миронов предложил создать единую базу данных для учета военнообязанных граждан

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военкоматы смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"Наша партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предоставляемую органами МВД России, Минздрава России, Пенсионного фонда, органами ЗАГС и т. д.", - написал он.
Категории запаса - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:48Специальная военная операция на Украине
Категории запаса в военном билете: что это такое и где их найти
По словам Миронова, следует обязать ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы.
"В рамках данной системы целесообразно напрямую обязать указанные ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы по утверждённой правительством форме", - отметил он.
Миронов добавил, что соответствующее обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
Вчера, 13:31
"Новые люди" предложили создать должность военного омбудсмена
 
ОбществоСергей МироновМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала