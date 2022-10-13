https://ria.ru/20221013/uchet-1823854119.html
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных - РИА Новости, 13.10.2022
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных
"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военкоматы смогут получать достоверную информацию для учёта... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:24
2022-10-13T20:24
2022-10-13T20:24
общество
сергей миронов
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_301395f3835d71319e2a1344d28c53df.jpg
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военкоматы смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Наша партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предоставляемую органами МВД России, Минздрава России, Пенсионного фонда, органами ЗАГС и т. д.", - написал он.По словам Миронова, следует обязать ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы."В рамках данной системы целесообразно напрямую обязать указанные ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы по утверждённой правительством форме", - отметил он.Миронов добавил, что соответствующее обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
https://ria.ru/20220930/kategorii-1820628082.html
https://ria.ru/20221012/ombudsmen-1823356658.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819424968_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_723b30afd5c13e6a62c178d2de556b5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, михаил мишустин, россия
Общество, Сергей Миронов, Михаил Мишустин, Россия
Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных
Миронов предложил создать единую базу данных для учета военнообязанных граждан