https://ria.ru/20221013/uchet-1823854119.html

Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных

Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных - РИА Новости, 13.10.2022

Эсеры предложили создать единую базу данных для учета военнообязанных

"Справедливая Россия – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военкоматы смогут получать достоверную информацию для учёта... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:24

2022-10-13T20:24

2022-10-13T20:24

общество

сергей миронов

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военкоматы смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, сообщил лидер партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале."Наша партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предоставляемую органами МВД России, Минздрава России, Пенсионного фонда, органами ЗАГС и т. д.", - написал он.По словам Миронова, следует обязать ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы."В рамках данной системы целесообразно напрямую обязать указанные ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы по утверждённой правительством форме", - отметил он.Миронов добавил, что соответствующее обращение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

https://ria.ru/20220930/kategorii-1820628082.html

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общество, сергей миронов, михаил мишустин, россия