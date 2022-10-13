https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823733762.html

Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб

Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб - РИА Новости, 13.10.2022

Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб

Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, заявил РИА новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T14:45

2022-10-13T14:45

2022-10-13T14:45

турция

россия

черное море

в мире

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, заявил РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция", - сказал Песков, говоря о переговорах президентов России и Турции на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.

https://ria.ru/20221013/gaz-1823732356.html

турция

россия

черное море

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, черное море, в мире