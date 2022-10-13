https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823733762.html
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб - РИА Новости, 13.10.2022
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб
Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, заявил РИА новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:45
2022-10-13T14:45
2022-10-13T14:45
турция
россия
черное море
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, заявил РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция", - сказал Песков, говоря о переговорах президентов России и Турции на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823732356.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, черное море, в мире
Турция, Россия, Черное море, В мире
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб
Пресс-секретарь Песков: Турция положительно отреагировала на идею создать газовый хаб