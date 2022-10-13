Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/turtsiya-1823733762.html
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб - РИА Новости, 13.10.2022
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб
Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, заявил РИА новости пресс-секретарь... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T14:45
2022-10-13T14:45
турция
россия
черное море
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823721818_0:422:2889:2047_1920x0_80_0_0_8af9da91e105990cee904d9638ea37bc.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, заявил РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция", - сказал Песков, говоря о переговорах президентов России и Турции на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
https://ria.ru/20221013/gaz-1823732356.html
турция
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823721818_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_040b5e3ca1cc949e477f9bfe72fcb8d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, черное море, в мире
Турция, Россия, Черное море, В мире
14:45 13.10.2022
 
Песков рассказал о реакции Турции на предложение создать газовый хаб

Пресс-секретарь Песков: Турция положительно отреагировала на идею создать газовый хаб

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы на полях VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Турецкая сторона весьма положительно отреагировала на предложение создать новый газовый хаб, проявила заинтересованность, заявил РИА новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция", - сказал Песков, говоря о переговорах президентов России и Турции на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Астане - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
14:40
Путин и Эрдоган поручили проработать возможность создания газового хаба
 
ТурцияРоссияЧерное мореВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала