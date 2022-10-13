https://ria.ru/20221013/turbiny-1823862960.html

Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины

Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины - РИА Новости, 13.10.2022

Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины

Новые нитки "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире Первого канала. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:46

2022-10-13T21:46

2022-10-13T22:52

турецкий поток

экономика

алексей миллер

газпром

турция

в мире

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новые нитки "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире Первого канала.Глава "Газпрома" отметил, что компания "достаточно быстро строит" морские газопроводы. Он напомнил, что "Северный поток — 2" на завершающей стадии достраивался без технологического и технического участия зарубежных партнеров."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.

https://ria.ru/20221013/gazoprovod-1823771030.html

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турецкий поток, экономика, алексей миллер, газпром, турция, в мире