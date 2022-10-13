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Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины - РИА Новости, 13.10.2022
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Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины
Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины - РИА Новости, 13.10.2022
Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины
Новые нитки "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире Первого канала. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T21:46
2022-10-13T22:52
турецкий поток
экономика
алексей миллер
газпром
турция
в мире
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новые нитки "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире Первого канала.Глава "Газпрома" отметил, что компания "достаточно быстро строит" морские газопроводы. Он напомнил, что "Северный поток — 2" на завершающей стадии достраивался без технологического и технического участия зарубежных партнеров."Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
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турецкий поток, экономика, алексей миллер, газпром, турция, в мире
Турецкий поток, Экономика, Алексей Миллер, Газпром, Турция, В мире
21:46 13.10.2022 (обновлено: 22:52 13.10.2022)
 
Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины

Миллер: на возможных новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новые нитки "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире Первого канала.
"Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объемом. Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Черное море, в коридоре "Турецкого потока", с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза. <…> Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства", — сказал он.
Глава "Газпрома" отметил, что компания "достаточно быстро строит" морские газопроводы. Он напомнил, что "Северный поток — 2" на завершающей стадии достраивался без технологического и технического участия зарубежных партнеров.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:12
"Турецкий поток" не заменит "Северные потоки", заявили в Кремле
 
Турецкий потокЭкономикаАлексей МиллерГазпромТурцияВ мире
 
 
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