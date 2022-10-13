21:46 13.10.2022 (обновлено: 22:52 13.10.2022)
Миллер: на новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины
Миллер: на возможных новых нитках "Турецкого потока" установят российские турбины
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новые нитки "Турецкого потока" будут использовать турбины российского производства, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире Первого канала.
"Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, ниток, мы должны сначала определиться, конечно же, с объемом. Но в любом случае это новые газотранспортные мощности через Черное море, в коридоре "Турецкого потока", с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза. <…> Что касается турбин, конечно же, это будут турбины российского производства", — сказал он.
Глава "Газпрома" отметил, что компания "достаточно быстро строит" морские газопроводы. Он напомнил, что "Северный поток — 2" на завершающей стадии достраивался без технологического и технического участия зарубежных партнеров.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, состоящий из двух ниток. Одна из них предназначена для поставок газа из России через Черное море в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Его проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубов ежегодно. Эксплуатация газопровода началась в январе 2020-го.