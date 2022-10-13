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Москвичей предупредили о густом тумане до утра - РИА Новости, 13.10.2022
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Москвичей предупредили о густом тумане до утра
Москвичей предупредили о густом тумане до утра - РИА Новости, 13.10.2022
Москвичей предупредили о густом тумане до утра
Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:11
2022-10-13T20:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."В Москве и области ночью и до 10 утра ожидается густой туман", - говорится в сообщении.Департамент транспорта предупреждает водителей и просит их быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.
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москва
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общество, москва, московская область (подмосковье), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Департамент транспорта г. Москвы
20:11 13.10.2022
 
Москвичей предупредили о густом тумане до утра

Дептранс: в Москве и Подмосковье с ночи и до 10 часов утра ожидается густой туман

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана
Сотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сотрудники ДПС на дороге в Москве во время тумана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Москве и области ночью и до 10 утра ожидается густой туман", - говорится в сообщении.
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 15:46
Синоптик рассказал, когда в Москву придет глубокая осень
Департамент транспорта предупреждает водителей и просит их быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Департамент транспорта г. Москвы
 
 
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