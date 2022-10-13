https://ria.ru/20221013/tuman-1823852442.html

Москвичей предупредили о густом тумане до утра

Москвичей предупредили о густом тумане до утра - РИА Новости, 13.10.2022

Москвичей предупредили о густом тумане до утра

Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T20:11

2022-10-13T20:11

2022-10-13T20:11

общество

москва

московская область (подмосковье)

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."В Москве и области ночью и до 10 утра ожидается густой туман", - говорится в сообщении.Департамент транспорта предупреждает водителей и просит их быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

https://ria.ru/20221013/osen-1823758573.html

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), департамент транспорта г. москвы