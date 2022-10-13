https://ria.ru/20221013/tuman-1823852442.html
Москвичей предупредили о густом тумане до утра
Москвичей предупредили о густом тумане до утра - РИА Новости, 13.10.2022
Москвичей предупредили о густом тумане до утра
Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T20:11
2022-10-13T20:11
2022-10-13T20:11
общество
москва
московская область (подмосковье)
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Подмосковье, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."В Москве и области ночью и до 10 утра ожидается густой туман", - говорится в сообщении.Департамент транспорта предупреждает водителей и просит их быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.
https://ria.ru/20221013/osen-1823758573.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), департамент транспорта г. москвы
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Департамент транспорта г. Москвы
Москвичей предупредили о густом тумане до утра
Дептранс: в Москве и Подмосковье с ночи и до 10 часов утра ожидается густой туман