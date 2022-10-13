Рейтинг@Mail.ru
Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20221013/tserkov-1823836316.html
Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию
Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию - РИА Новости, 13.10.2022
Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T19:00
2022-10-13T19:00
религия
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578008771_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bdab7b3c0840786349654c85625b665b.jpg
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией."По итогам обсуждения члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви", – приводят в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя отдела Владимира Легойды.Ранее Священный синод РПЦ создал межведомственную рабочую группу по координации помощи епархиям Донбасса.Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.После этого с заявлениями о сохранении омофора патриарха Московского и всея Руси выступили Симферопольская, Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская и Ровеньковская епархии УПЦ.
https://ria.ru/20221013/ikony-1823501427.html
https://ria.ru/20221011/patriarkh-1823214623.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578008771_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_d3f66e9470ec6f893eff2cd15eee9279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
19:00 13.10.2022
 
Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию

Синод РПЦ принял Ровеньковскую епархию в подчинение патриарху Московскому и всея Руси

© Артем Буденный Богослужение в храме в честь преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве (городок художников)
Богослужение в храме в честь преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве (городок художников)
© Артем Буденный
Богослужение в храме в честь преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве (городок художников). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией.
"По итогам обсуждения члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви", – приводят в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя отдела Владимира Легойды.
На церемонии передачи Новодевичьему монастырю древнейшего списка Иверской иконы Божией матери - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
08:00Религия
"Равносильно катастрофе". Почему музеи не поддерживают инициативу РПЦ
Ранее Священный синод РПЦ создал межведомственную рабочую группу по координации помощи епархиям Донбасса.
Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
После этого с заявлениями о сохранении омофора патриарха Московского и всея Руси выступили Симферопольская, Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская и Ровеньковская епархии УПЦ.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном богослужении в Спасо-Евфросиниевском женском монастыре в белорусском Полоцке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 19:04Религия
Патриарх Кирилл вылечился от коронавируса, заявили в РПЦ
 
РелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала