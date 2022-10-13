https://ria.ru/20221013/tserkov-1823836316.html

Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию

Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию - РИА Новости, 13.10.2022

Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:00

2022-10-13T19:00

2022-10-13T19:00

религия

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией."По итогам обсуждения члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви", – приводят в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя отдела Владимира Легойды.Ранее Священный синод РПЦ создал межведомственную рабочую группу по координации помощи епархиям Донбасса.Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.После этого с заявлениями о сохранении омофора патриарха Московского и всея Руси выступили Симферопольская, Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская и Ровеньковская епархии УПЦ.

https://ria.ru/20221013/ikony-1823501427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

русская православная церковь