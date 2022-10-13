Русская православная церковь присоединила Ровеньковскую епархию
Синод РПЦ принял Ровеньковскую епархию в подчинение патриарху Московскому и всея Руси
© Артем Буденный Богослужение в храме в честь преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве (городок художников)
© Артем Буденный
Богослужение в храме в честь преподобного Андрея Рублева на Верхней Масловке в Москве (городок художников). Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял Ровеньковскую епархию в каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси ради сохранения связи с центральной церковной властью и из-за невозможности регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией.
"По итогам обсуждения члены Священного синода постановили в ответ на обращение архиепископа Ровеньковского и Свердловского Аркадия, исходя из необходимости сохранения действенной канонической и административной связи с центральной церковной властью для благополучного течения церковной жизни в Ровеньковской епархии и учитывая практическую невозможность регулярного сообщения этой епархии с Киевской митрополией, принять Ровеньковскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви", – приводят в Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова председателя отдела Владимира Легойды.
Ранее Священный синод РПЦ создал межведомственную рабочую группу по координации помощи епархиям Донбасса.
Собор канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 27 мая объявил о самостоятельности и независимости Украинской православной церкви. При этом согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди в храме Христа Спасителя 29 мая заявил, что попытки разорвать духовную связь между РПЦ и УПЦ исходят не от Бога, такие цели никогда не будут достигнуты, а РПЦ с пониманием относится к тому, что УПЦ должна вести себя так, чтобы не осложнять жизнь своей паствы.
После этого с заявлениями о сохранении омофора патриарха Московского и всея Руси выступили Симферопольская, Крымская, Феодосийская, Донецкая, Луганская и Ровеньковская епархии УПЦ.
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