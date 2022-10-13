https://ria.ru/20221013/tsb-1823581227.html

ЦБ планирует временно отменять меры поддержки участников финансового рынка

ЦБ планирует временно отменять меры поддержки участников финансового рынка - РИА Новости, 13.10.2022

ЦБ планирует временно отменять меры поддержки участников финансового рынка

Банк России планирует постепенно отменять меры поддержки профессиональных участников финансового рынка, процесс растянется на несколько лет, заявил заместитель... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:37

2022-10-13T08:37

2022-10-13T11:21

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт - РИА Новости. Банк России планирует постепенно отменять меры поддержки профессиональных участников финансового рынка, процесс растянется на несколько лет, заявил заместитель председателя регулятора Филипп Габуния."Проанализировали меры, которые мы использовали. Мы понимаем, что сейчас уже нужно думать о том, как из этих мер постепенно надо выходить. Потому что искажение картинки, которую мы имеем из-за непрозрачности, неправильной оценки активов, которая сегодня возникает, они при долгом таком состоянии могут начать накапливать риск", - сообщил он на уральской конференции НАУФОР."Но делать это будем не спеша. То есть те меры, от многих сами участники отказались, какие-то не очень востребованы, какие-то операционного характера, связанные с отчетностью, мы будем потихоньку отменять", - продолжил Габуния."Но меры, требующие сильного отвлечения ресурсов и увеличения капитала, конечно, будет происходить очень постепенно. Здесь мы ничего форсировать не будем, это будет ни месяц, ни два - это будет несколько лет, скорее всего, растянуто. Мы закончим анализ того, что у нас получается, где-то в ноябре и сможем более предметно вас сориентировать на то, в каких темпах это будет происходить, но точно могу вам пообещать, что это будет происходить плавно и дополнительных шоков к уже имеющимся с нашей стороны мы вам этим не добавим", - отметил зампредседателя."Наиболее чувствительные послабления, которые больше всего оказывают влияние на финансовую устойчивость компании - требование по капиталу для брокеров, различные наши нормативы, то же самое касается других участников, и различные вопросы переоценки - валютной, рыночной. Вот капитал, наверное, самое чувствительное - она будет наиболее растянута во времени", - пояснил Габуния журналистам в кулуарах конференции."Что касается валютной, рыночной переоценки, мы пойдем быстрее. Мы видим, что сейчас происходит у участников, скорее всего, большая часть это пережила. А еще быстрее мы пойдем там, где у нас очень много было различных послаблений, связанных с операционными историями - сроки предоставления отчетности, частота различных надзорных мероприятий - это мы будем нормализовывать", - добавил он.

https://ria.ru/20221003/valyuty-1821101170.html

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россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)