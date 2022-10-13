https://ria.ru/20221013/trevoga-1823834722.html

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщила местная администрация. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:57

2022-10-13T18:57

2022-10-13T19:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, сообщила местная администрация.Киевская городская администрация и военная администрация Киевской области информируют о воздушной тревоге в своих Telegram-каналах.В свою очередь украинские СМИ сообщают о сигнале тревоги в южных Одесской и Николаевских областях, в центральных Кировоградской и Черкасской области, а также соседних с Киевской Житомирской и Черниговской областях, на севере страны. Также тревога звучит в Харьковской области, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале украинского телеканала "Прямой".Украинские СМИ в понедельник и вторник сообщали о взрывах в ряде регионов Украины. Удары были нанесены по объектам украинской инфраструктуры.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221013/kuleba-1823730691.html

https://ria.ru/20221013/ukraina-1823612954.html

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