https://ria.ru/20221013/trevoga-1823830781.html

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022

В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской области, сообщили в местных администрациях. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T18:45

2022-10-13T18:45

2022-10-13T18:53

специальная военная операция на украине

николаевская область

украина

одесская область

в мире

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789679291_0:182:3076:1912_1920x0_80_0_0_827b90bd2bb2ba7b82ca12fea60005b4.jpg

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской области, сообщили в местных администрациях.О тревоге в регионе сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале. Одновременно с Николаевской областью тревогу объявили в соседней Одессе, о чем сообщили в Telegram-каналах администрации города и канале спикера областной военной администрации Сергея Братчука.

https://ria.ru/20221013/diversii-1823787066.html

николаевская область

украина

одесская область

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаевская область, украина, одесская область, в мире, одесса