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В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/trevoga-1823830781.html
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской области, сообщили в местных администрациях. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T18:45
2022-10-13T18:53
специальная военная операция на украине
николаевская область
украина
одесская область
в мире
одесса
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской области, сообщили в местных администрациях.О тревоге в регионе сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале. Одновременно с Николаевской областью тревогу объявили в соседней Одессе, о чем сообщили в Telegram-каналах администрации города и канале спикера областной военной администрации Сергея Братчука.
https://ria.ru/20221013/diversii-1823787066.html
николаевская область
украина
одесская область
одесса
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николаевская область, украина, одесская область, в мире, одесса
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Украина, Одесская область, В мире, Одесса
18:45 13.10.2022 (обновлено: 18:53 13.10.2022)
 
В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу

Власти Одесской и Николаевской областей сообщили об объявлении воздушной тревоги

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРазрушения в Николаевской области
Разрушения в Николаевской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Разрушения в Николаевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской области, сообщили в местных администрациях.
О тревоге в регионе сообщил глава администрации Николаевской области Виталий Ким в своем Telegram-канале. Одновременно с Николаевской областью тревогу объявили в соседней Одессе, о чем сообщили в Telegram-каналах администрации города и канале спикера областной военной администрации Сергея Братчука.
Нашивка на форме бойца МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
16:54Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаОдесская областьВ миреОдесса
 
 
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