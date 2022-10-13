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В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/trevoga-1823760780.html
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу, сообщили власти. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:49
2022-10-13T16:08
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу, сообщили власти.
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РИА Новости
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5
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96
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сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире
15:49 13.10.2022 (обновлено: 16:08 13.10.2022)
 
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Ровненской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу, сообщили власти.
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВ мире
 
 
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