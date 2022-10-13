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В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу, сообщили власти. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:49
2022-10-13T15:49
2022-10-13T16:08
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
в мире
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу, сообщили власти.
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сумская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, В мире
15:49 13.10.2022 (обновлено: 16:08 13.10.2022)
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Ровненской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу