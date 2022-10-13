https://ria.ru/20221013/trevoga-1823759610.html
В Черкасской области объявили воздушную тревогу
В Черкасской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Черкасской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской области - власти - РИА Новости / Динамика дня РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:46
2022-10-13T15:46
2022-10-13T15:47
специальная военная операция на украине
черкасская область
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Воздушная тревога объявлена в Черкасской области - власти - РИА Новости / Динамика дня
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черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область
Материал дополняется
15:46 13.10.2022 (обновлено: 15:47 13.10.2022)
В Черкасской области объявили воздушную тревогу
Власти Черкасской области объявили воздушную тревогу