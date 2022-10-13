https://ria.ru/20221013/trevoga-1823757348.html

В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022

В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу

Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили об объявлении в регионах воздушной тревоги. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:40

2022-10-13T15:40

2022-10-13T17:03

специальная военная операция на украине

киев

николаевская область

в мире

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили об объявлении в регионах воздушной тревоги.

киев

николаевская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, николаевская область, в мире