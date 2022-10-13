https://ria.ru/20221013/trevoga-1823757348.html
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу
Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили об объявлении в регионах воздушной тревоги. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:40
2022-10-13T15:40
2022-10-13T17:03
специальная военная операция на украине
киев
николаевская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/43/1550344379_0:146:3382:2048_1920x0_80_0_0_aea56a0f31bbfdcb157626e75fa517b9.jpg
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили об объявлении в регионах воздушной тревоги.
киев
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155034/43/1550344379_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_20481af5dc95761d6edaf99af67f0d1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Николаевская область, В мире
15:40 13.10.2022 (обновлено: 17:03 13.10.2022)
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу
Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили о воздушной тревоге