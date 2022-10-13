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В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/trevoga-1823757348.html
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу
Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили об объявлении в регионах воздушной тревоги. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:40
2022-10-13T17:03
специальная военная операция на украине
киев
николаевская область
в мире
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили об объявлении в регионах воздушной тревоги.
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киев, николаевская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Николаевская область, В мире
15:40 13.10.2022 (обновлено: 17:03 13.10.2022)
 
В Киеве и Николаевской области объявили воздушную тревогу

Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили о воздушной тревоге

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Власти Киева и Николаевской области Украины сообщили об объявлении в регионах воздушной тревоги.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевНиколаевская областьВ мире
 
 
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