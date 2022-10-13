https://ria.ru/20221013/tof-1823567059.html

На Курилах ракетчики отразили нападение условного противника

На Курилах ракетчики отразили нападение условного противника - РИА Новости, 13.10.2022

На Курилах ракетчики отразили нападение условного противника

Расчеты БРК "Бастион" провели на Курилах тренировки по обороне водных и береговых рубежей, сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:21

2022-10-13T05:21

2022-10-13T05:24

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 окт – РИА Новости. Расчеты БРК "Бастион" провели на Курилах тренировки по обороне водных и береговых рубежей, сообщила пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту.По информации пресс-службы, расчеты отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения "вражеских" надводных целей с выполнением электронных (условных) пусков ракет, а также оперативную смену позиционного района. Особое внимание в ходе тренировки, которая прошла в рамках плановой боевой учебы ракетчиков Тихоокеанского флота, было уделено маскировке и скрытному перемещению пусковых установок по территории острова.Дивизион БРК "Бастион" Тихоокеанского флота приступил к несению круглосуточного дежурства по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами на острове Матуа 1 декабря 2021 года. Около месяца назад, в ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" расчеты БРК "Бастион" флота впервые выполнили практическую ракетную стрельбу по морской цели, имитирующей корабль условного противника. Выпущенная противокорабельная крылатая ракета "Оникс" успешно поразила надводную цель.

https://ria.ru/20220823/bezopasnost-1811456589.html

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безопасность, матуа, тихоокеанский флот вмф россии, россия