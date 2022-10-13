https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html

В Мелитополе задержали украинских агентов, устроивших теракт у школы

В Мелитополе задержали украинских агентов, устроивших теракт у школы - РИА Новости, 13.10.2022

В Мелитополе задержали украинских агентов, устроивших теракт у школы

Кураторы Главного управления разведки Украины поручили устроить теракт у школы в Мелитополе, а также ликвидировать сотрудника избирательной комиссии во время... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T21:27

2022-10-13T21:27

2022-10-13T22:02

специальная военная операция на украине

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Кураторы Главного управления разведки Украины поручили устроить теракт у школы в Мелитополе, а также ликвидировать сотрудника избирательной комиссии во время референдума, рассказали РИА Новости задержанные российскими силовиками агенты ГУР Роман Зубарев и Артур Нестеренко.По словам Зубарева, он заминировал учебное заведение, положив взрывчатку под окна. Однако в ГУР остались недовольны выполненной работой. "Со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо — никто не пострадал и даже окна не выбило. Я знал, что там дети", — подчеркнул агент.Зубарев также сообщил, что сотрудница управления разведки с позывным Фокси предложила ему взять в пару еще одного сообщника для более эффективной работы. Для выполнения задач привлекли Артура Нестеренко. Тот, в свою очередь, рассказал, что им поручили ликвидировать сотрудника избирательной комиссии во время референдума. Взяв взрывчатку с поражающими элементами, Нестеренко не решился бросить ее в дом и кинул во двор.По словам агента, после неудачного выполнения задания кураторы от ГУР предприняли попытку ликвидировать его с Зубаревым. Они потребовали забрать домой из "закладки" взрывное устройство, которое впоследствии сдетонировало в тот момент, когда террористы находились в другой комнате. В результате оба получили легкие ранения и контузию."Когда они выходили на связь, они неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу. Они угрожают, напоминая о том, что могут добраться до твоей семьи. Они никого не ценят", — добавил Нестеренко.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал соглашения с их главами о принятии регионов в состав России. Уже 5 октября глава государства подписал федеральный закон, ратифицирующий эти договоры.

https://ria.ru/20221013/zakharova-1823737441.html

https://ria.ru/20220917/sbu-1817535931.html

мелитополь

украина

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мелитополь, украина, гур минобороны украины, в мире, владимир путин, запорожская область