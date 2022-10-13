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Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой - РИА Новости, 13.10.2022
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Наука
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Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой
Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой - РИА Новости, 13.10.2022
Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой
Со временем меняются границы не только государств, но и материков. Когда-то нынешние части света образовывали единый суперконтинент. В будущем они опять... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:00
2022-10-13T17:36
наука
америка
австралия
тихий океан
йельский университет
геология
вулкан
будущее
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Со временем меняются границы не только государств, но и материков. Когда-то нынешние части света образовывали единый суперконтинент. В будущем они опять объединятся. Как именно это произойдет — в материале РИА Новости.Мы плаваем в лавовом озереКонтиненты постоянно перемещаются. Эти массивы суши встроены в литосферные плиты — крупные блоки земной коры, которые, в свою очередь, "плавают" в астеносфере — верхнем слое мантии планеты.Литосферные плиты постоянно меняются, разрушаются, сталкиваются, наползают друг на друга. Моделью тектонических процессов может служить поверхность вулканического лавового озера.В этом есть цикличность. Каждые 400-600 миллионов лет материки создают гигантский суперконтинент. А затем расходятся. Сейчас наша планета примерно в середине цикла. Через 200-300 миллионов лет все континенты или большая их часть сольются в один. Чтобы понять, как именно это произойдет, геологи изучают суперконтиненты прошлого.Путешествия континентовТеорию дрейфа материков первым сформулировал в 1912 году немецкий метеоролог Альфред Вегенер. Он обратил внимание на Африку и Южную Америку — они "подходят" друг другу, как детали пазла. Кроме того, у них чрезвычайно похожи геологические отложения и ископаемая фауна. При этом расстояние — пять тысяч километров, и многие животные никак не могли бы его преодолеть по морю или воздуху.Идеи Вегенера сначала подняли на смех. Однако к концу века концепция мобилизма, признающая постоянное движение литосферных плит, стала научным мейнстримом. Прежнее единство частей света, ныне далеких друг от друга, подтверждают палеонтологические и геологические данные.Древнейшим гипотетическим суперконтинентом считается Нуна (другие названия — Колумбия, Хадсонленд). Он существовал 1,5-1,8 миллиарда лет назад. Состоял из протократонов — древних геологических платформ. В центре располагалась будущая Сибирь, а то, что стало Скандинавией и Восточноевропейской равниной, находилось между Амазонией и Северной Америкой. Антарктида была на севере, с юга ее подпирали нынешние Австралия и Индия.Примерно 750 миллионов — 1,1 миллиарда лет назад эти куски пересобрались в Родинию. Название происходит от того же корня, что и слова "родина" или "родить". Со всех сторон ее омывал суперокеан Мировия. Реконструкция суперконтинента выглядит как перевернутый мир: Австралия и Индия — на крайнем севере, прямо под ними — Антарктида.Пангея существовала 200-300 миллионов лет назад. Омывалась суперокеаном Панталассой (Тихий океан — все, что от него осталось) и морем Тетис (на его месте сейчас — Средиземное, Черное и Каспийское моря).Планета уже была богата сложными формами жизни. Именно на Пангее динозавры завоевали глобальное господство. Некоторые животные, например тараканы, широко расселились по свету только благодаря тому, что суша в те времена была монолитна.В Сети есть сервис, который показывает, где находился бы тот или иной город в различные геологические эпохи. Так, 105 миллионов лет назад Москва стояла бы на берегу моря.Континенты-экстраверты и интровертыОбразование суперконтинента можно описать через взаимодействие суши с океанами. Срединно-Атлантический рифтовый разлом разделил Пангею надвое. Между ее бывшими частями возник внутренний океан, Атлантический. Таким образом, Тихий в этой системе координат — внешний.Континенты могут объединяться путем интроверсии, то есть через внутренний океан (и тогда в нашем случае закроется Атлантика), или экстраверсии — через внешний (Тихий).Есть и третий вариант. В 2012-м геолог из Йельского университета Росс Митчелл выдвинул гипотезу ортоверсии. "Орто-" значит "прямой". То есть суперконтинент возникает не там, где предыдущий, и не на противоположной от него стороне Земли, а примерно посередине, под прямым углом (90 градусов). По мнению ученого, именно так образовались Пангея и Родиния.Согласно прогнозу Митчелла, моря Арктики и Карибское исчезнут, Евразия соединится с Америкой через Северный полюс по линии субдукции, где океаническая плита "подныривает" под континентальную. Там — протяженная полоса вулканической активности, известная как Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Новый суперконтинент предложили назвать Амазией — от Америки и Азии.Земля остываетКоманда австралийских исследователей под руководством Чуана Хуанга из Университета Кертин, смоделировав тектонические процессы, установила, что циклы суперконтинентов весьма чувствительны к толщине океанической коры."Когда она 15 километров, суперконтинент собирается за счет экстраверсии, при 25 — интроверсии, в диапазоне от 15 до 25 — ортоверсии", — говорится в рукописи научной работы, принятой к публикации в журнале National Science Review.Океаническая кора значительно тоньше континентальной. И гораздо моложе, поскольку постоянно обновляется. Из рифтовых разломов посреди Тихого и Атлантического океанов выходит вещество — базальтовый расплав. Океанические плиты, сталкиваясь с более прочными континентальными, погружаются в мантию Земли и плавятся.Земля постепенно остывает. Океаническая кора получает все меньше вещества, а значит, истончается. Исследователи рассчитали, что около 2,5 миллиарда лет назад было 30-47 километров. Теперь — 6-7. Исходя из этого, геологи сделали вывод, что Родиния была единственным суперконтинентом, который мог собраться путем интроверсии. Пангея возникла благодаря закрытию внешнего океана. Так же материки соединятся в будущем.Через 200-300 миллионов лет Тихий океан закроется. Азия сольется с Америкой. Где-то между ними окажется Австралия. На севере Камчатка состыкуется с Аляской, а на юге к берегам нынешнего Чили прильнет Антарктида. Средиземное море, разделяющее Европу и Африку, исчезнет. Центр нового суперконтинента, который ученые также называют Амазией, будет в районе экватора.Сибирь уплыветЭту теорию подтверждает то, что Атлантический океан расширяется на несколько сантиметров в год, а Тихий, напротив, съеживается. Однако далеко не факт, что в будущем ничего не изменится.Ранее озвучивали и другие варианты соединения материков. Один из самых впечатляющих предполагает формирование гигантского суперконтинента под названием Аурика.Исчезнут и Тихий, и Атлантический океаны. Евразию разорвет надвое Паназиатский разлом — от Пакистана до Якутии. Дальний Восток присоединится к обеим Америкам и Австралии, к ним добавится оставшаяся часть Евразии и Африки.Еще есть гипотезы интроверсивного соединения континентов через Атлантический океан или их кучкования вокруг Северного полюса — сейчас несколько материков медленно дрейфуют на север.Как изменится жизнь на суперконтинентеВ любом случае условия жизни на планете окажутся иными. "Ожидается, что уровень моря понизится, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет засушливой, с большими суточными перепадами температур", — говорит профессор Чжэн-Сян Ли из Кертинского университета.Кроме того, через 250 миллионов лет вращение Земли замедлится, световой день удлинится на полчаса, Солнце станет ярче.Физики из Института космических исследований Нью-Йорка смоделировали погоду на суперконтиненте, в случае если все материки сместятся к Северному полюсу. Результат неутешителен: Земле грозит новый ледниковый период. И он продлится дольше, чем когда-либо раньше — 100-150 миллионов лет.Значит, нынешнее биоразнообразие исчезнет. Однако могут появиться новые виды, приспособленные к экстремальному холоду. У эволюции будет время, чтобы подготовиться. По крайней мере, тараканы наверняка никуда не денутся.
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Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера
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америка, австралия, тихий океан, йельский университет, геология, вулкан, будущее
Наука, Америка, Австралия, Тихий океан, Йельский университет, геология, Вулкан, будущее
08:00 13.10.2022 (обновлено: 17:36 13.10.2022)
 

Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой

© NASAБерингов пролив
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© NASA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Со временем меняются границы не только государств, но и материков. Когда-то нынешние части света образовывали единый суперконтинент. В будущем они опять объединятся. Как именно это произойдет — в материале РИА Новости.

Мы плаваем в лавовом озере

Континенты постоянно перемещаются. Эти массивы суши встроены в литосферные плиты — крупные блоки земной коры, которые, в свою очередь, "плавают" в астеносфере — верхнем слое мантии планеты.
CC0 / / Карта литосферных плит
Карта литосферных плит - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC0 / /
Карта литосферных плит
Литосферные плиты постоянно меняются, разрушаются, сталкиваются, наползают друг на друга. Моделью тектонических процессов может служить поверхность вулканического лавового озера.
В этом есть цикличность. Каждые 400-600 миллионов лет материки создают гигантский суперконтинент. А затем расходятся.
Сейчас наша планета примерно в середине цикла. Через 200-300 миллионов лет все континенты или большая их часть сольются в один. Чтобы понять, как именно это произойдет, геологи изучают суперконтиненты прошлого.

Путешествия континентов

Теорию дрейфа материков первым сформулировал в 1912 году немецкий метеоролог Альфред Вегенер. Он обратил внимание на Африку и Южную Америку — они "подходят" друг другу, как детали пазла. Кроме того, у них чрезвычайно похожи геологические отложения и ископаемая фауна. При этом расстояние — пять тысяч километров, и многие животные никак не могли бы его преодолеть по морю или воздуху.
Идеи Вегенера сначала подняли на смех. Однако к концу века концепция мобилизма, признающая постоянное движение литосферных плит, стала научным мейнстримом. Прежнее единство частей света, ныне далеких друг от друга, подтверждают палеонтологические и геологические данные.
Древнейшим гипотетическим суперконтинентом считается Нуна (другие названия — Колумбия, Хадсонленд). Он существовал 1,5-1,8 миллиарда лет назад. Состоял из протократонов — древних геологических платформ. В центре располагалась будущая Сибирь, а то, что стало Скандинавией и Восточноевропейской равниной, находилось между Амазонией и Северной Америкой. Антарктида была на севере, с юга ее подпирали нынешние Австралия и Индия.
© INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)Гипотетический суперконтинент Нуна (1,8 миллиарда лет назад)
Гипотетический суперконтинент Нуна (1,8 млрд лет назад)
© INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES (IGGCAS)
Гипотетический суперконтинент Нуна (1,8 миллиарда лет назад)
Примерно 750 миллионов — 1,1 миллиарда лет назад эти куски пересобрались в Родинию. Название происходит от того же корня, что и слова "родина" или "родить". Со всех сторон ее омывал суперокеан Мировия. Реконструкция суперконтинента выглядит как перевернутый мир: Австралия и Индия — на крайнем севере, прямо под ними — Антарктида.
CC0 / John Goodge / Суперконтинент Родиния. Его реконструируют в том числе благодаря датировкам гранитных массивов
Суперконтинент Родиния - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC0 / John Goodge /
Суперконтинент Родиния. Его реконструируют в том числе благодаря датировкам гранитных массивов
Пангея существовала 200-300 миллионов лет назад. Омывалась суперокеаном Панталассой (Тихий океан — все, что от него осталось) и морем Тетис (на его месте сейчас — Средиземное, Черное и Каспийское моря).
CC BY-SA 4.0 / Fama Clamosa / Пангея, середина позднего триаса (200 миллионов лет назад)
Пангея, середина позднего триаса (200 миллионов лет назад) - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Fama Clamosa /
Пангея, середина позднего триаса (200 миллионов лет назад)
Планета уже была богата сложными формами жизни. Именно на Пангее динозавры завоевали глобальное господство. Некоторые животные, например тараканы, широко расселились по свету только благодаря тому, что суша в те времена была монолитна.
В Сети есть сервис, который показывает, где находился бы тот или иной город в различные геологические эпохи. Так, 105 миллионов лет назад Москва стояла бы на берегу моря.

Континенты-экстраверты и интроверты

Образование суперконтинента можно описать через взаимодействие суши с океанами. Срединно-Атлантический рифтовый разлом разделил Пангею надвое.
CC0 / National Oceanic and Atmospheric Administration / Возраст дна океанов (красный цвет соответствует молодой коре). Посреди океанов хорошо видны рифтовые разломы
Возраст дна океанов (красный цвет соответствует молодой коре) - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC0 / National Oceanic and Atmospheric Administration /
Возраст дна океанов (красный цвет соответствует молодой коре). Посреди океанов хорошо видны рифтовые разломы
Между ее бывшими частями возник внутренний океан, Атлантический. Таким образом, Тихий в этой системе координат — внешний.
CC BY-SA 2.0 / John Perry / Мост через рифтовый разлом в Исландии
Мост через рифтовый разлом в Исландии - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC BY-SA 2.0 / John Perry /
Мост через рифтовый разлом в Исландии
Континенты могут объединяться путем интроверсии, то есть через внутренний океан (и тогда в нашем случае закроется Атлантика), или экстраверсии — через внешний (Тихий).
Есть и третий вариант. В 2012-м геолог из Йельского университета Росс Митчелл выдвинул гипотезу ортоверсии. "Орто-" значит "прямой". То есть суперконтинент возникает не там, где предыдущий, и не на противоположной от него стороне Земли, а примерно посередине, под прямым углом (90 градусов). По мнению ученого, именно так образовались Пангея и Родиния.
Согласно прогнозу Митчелла, моря Арктики и Карибское исчезнут, Евразия соединится с Америкой через Северный полюс по линии субдукции, где океаническая плита "подныривает" под континентальную. Там — протяженная полоса вулканической активности, известная как Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Новый суперконтинент предложили назвать Амазией — от Америки и Азии.
© Mitchel et al, NatureПоследствия формирования будущего суперконтинента — Амазии
Последствия формирования будущего суперконтинента - Амазии
© Mitchel et al, Nature
Последствия формирования будущего суперконтинента — Амазии

Земля остывает

Команда австралийских исследователей под руководством Чуана Хуанга из Университета Кертин, смоделировав тектонические процессы, установила, что циклы суперконтинентов весьма чувствительны к толщине океанической коры.
"Когда она 15 километров, суперконтинент собирается за счет экстраверсии, при 25 — интроверсии, в диапазоне от 15 до 25 — ортоверсии", — говорится в рукописи научной работы, принятой к публикации в журнале National Science Review.
Океаническая кора значительно тоньше континентальной. И гораздо моложе, поскольку постоянно обновляется. Из рифтовых разломов посреди Тихого и Атлантического океанов выходит вещество — базальтовый расплав.
Океанические плиты, сталкиваясь с более прочными континентальными, погружаются в мантию Земли и плавятся.
CC0 / / Схема зоны субдукции
Схема зоны субдукции - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
CC0 / /
Схема зоны субдукции
Земля постепенно остывает. Океаническая кора получает все меньше вещества, а значит, истончается. Исследователи рассчитали, что около 2,5 миллиарда лет назад было 30-47 километров. Теперь — 6-7. Исходя из этого, геологи сделали вывод, что Родиния была единственным суперконтинентом, который мог собраться путем интроверсии. Пангея возникла благодаря закрытию внешнего океана. Так же материки соединятся в будущем.
Через 200-300 миллионов лет Тихий океан закроется. Азия сольется с Америкой. Где-то между ними окажется Австралия. На севере Камчатка состыкуется с Аляской, а на юге к берегам нынешнего Чили прильнет Антарктида. Средиземное море, разделяющее Европу и Африку, исчезнет. Центр нового суперконтинента, который ученые также называют Амазией, будет в районе экватора.
© Curtin UniversityГипотетический суперконтинент Амазия
Гипотетический суперконтинент Амазия
© Curtin University
Гипотетический суперконтинент Амазия

Сибирь уплывет

Эту теорию подтверждает то, что Атлантический океан расширяется на несколько сантиметров в год, а Тихий, напротив, съеживается. Однако далеко не факт, что в будущем ничего не изменится.
Ранее озвучивали и другие варианты соединения материков. Один из самых впечатляющих предполагает формирование гигантского суперконтинента под названием Аурика.
Исчезнут и Тихий, и Атлантический океаны. Евразию разорвет надвое Паназиатский разлом — от Пакистана до Якутии. Дальний Восток присоединится к обеим Америкам и Австралии, к ним добавится оставшаяся часть Евразии и Африки.
Еще есть гипотезы интроверсивного соединения континентов через Атлантический океан или их кучкования вокруг Северного полюса — сейчас несколько материков медленно дрейфуют на север.

Как изменится жизнь на суперконтиненте

В любом случае условия жизни на планете окажутся иными. "Ожидается, что уровень моря понизится, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет засушливой, с большими суточными перепадами температур", — говорит профессор Чжэн-Сян Ли из Кертинского университета.
Кроме того, через 250 миллионов лет вращение Земли замедлится, световой день удлинится на полчаса, Солнце станет ярче.
Физики из Института космических исследований Нью-Йорка смоделировали погоду на суперконтиненте, в случае если все материки сместятся к Северному полюсу. Результат неутешителен: Земле грозит новый ледниковый период. И он продлится дольше, чем когда-либо раньше — 100-150 миллионов лет.
Значит, нынешнее биоразнообразие исчезнет. Однако могут появиться новые виды, приспособленные к экстремальному холоду. У эволюции будет время, чтобы подготовиться. По крайней мере, тараканы наверняка никуда не денутся.
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00Наука
Исчезли бесследно. Ученые решили загадку древних континентов
 
НаукаАмерикаАвстралияТихий океанЙельский университетгеологияВулканбудущее
 
 
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