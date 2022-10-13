https://ria.ru/20221013/tektonika-1823386152.html

Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой

Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой - РИА Новости, 13.10.2022

Океаны исчезнут: когда и как Россия объединится с Америкой

Со временем меняются границы не только государств, но и материков. Когда-то нынешние части света образовывали единый суперконтинент. В будущем они опять... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

2022-10-13T17:36

наука

америка

австралия

тихий океан

йельский университет

геология

вулкан

будущее

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Николай Гурьянов. Со временем меняются границы не только государств, но и материков. Когда-то нынешние части света образовывали единый суперконтинент. В будущем они опять объединятся. Как именно это произойдет — в материале РИА Новости.Мы плаваем в лавовом озереКонтиненты постоянно перемещаются. Эти массивы суши встроены в литосферные плиты — крупные блоки земной коры, которые, в свою очередь, "плавают" в астеносфере — верхнем слое мантии планеты.Литосферные плиты постоянно меняются, разрушаются, сталкиваются, наползают друг на друга. Моделью тектонических процессов может служить поверхность вулканического лавового озера.В этом есть цикличность. Каждые 400-600 миллионов лет материки создают гигантский суперконтинент. А затем расходятся. Сейчас наша планета примерно в середине цикла. Через 200-300 миллионов лет все континенты или большая их часть сольются в один. Чтобы понять, как именно это произойдет, геологи изучают суперконтиненты прошлого.Путешествия континентовТеорию дрейфа материков первым сформулировал в 1912 году немецкий метеоролог Альфред Вегенер. Он обратил внимание на Африку и Южную Америку — они "подходят" друг другу, как детали пазла. Кроме того, у них чрезвычайно похожи геологические отложения и ископаемая фауна. При этом расстояние — пять тысяч километров, и многие животные никак не могли бы его преодолеть по морю или воздуху.Идеи Вегенера сначала подняли на смех. Однако к концу века концепция мобилизма, признающая постоянное движение литосферных плит, стала научным мейнстримом. Прежнее единство частей света, ныне далеких друг от друга, подтверждают палеонтологические и геологические данные.Древнейшим гипотетическим суперконтинентом считается Нуна (другие названия — Колумбия, Хадсонленд). Он существовал 1,5-1,8 миллиарда лет назад. Состоял из протократонов — древних геологических платформ. В центре располагалась будущая Сибирь, а то, что стало Скандинавией и Восточноевропейской равниной, находилось между Амазонией и Северной Америкой. Антарктида была на севере, с юга ее подпирали нынешние Австралия и Индия.Примерно 750 миллионов — 1,1 миллиарда лет назад эти куски пересобрались в Родинию. Название происходит от того же корня, что и слова "родина" или "родить". Со всех сторон ее омывал суперокеан Мировия. Реконструкция суперконтинента выглядит как перевернутый мир: Австралия и Индия — на крайнем севере, прямо под ними — Антарктида.Пангея существовала 200-300 миллионов лет назад. Омывалась суперокеаном Панталассой (Тихий океан — все, что от него осталось) и морем Тетис (на его месте сейчас — Средиземное, Черное и Каспийское моря).Планета уже была богата сложными формами жизни. Именно на Пангее динозавры завоевали глобальное господство. Некоторые животные, например тараканы, широко расселились по свету только благодаря тому, что суша в те времена была монолитна.В Сети есть сервис, который показывает, где находился бы тот или иной город в различные геологические эпохи. Так, 105 миллионов лет назад Москва стояла бы на берегу моря.Континенты-экстраверты и интровертыОбразование суперконтинента можно описать через взаимодействие суши с океанами. Срединно-Атлантический рифтовый разлом разделил Пангею надвое. Между ее бывшими частями возник внутренний океан, Атлантический. Таким образом, Тихий в этой системе координат — внешний.Континенты могут объединяться путем интроверсии, то есть через внутренний океан (и тогда в нашем случае закроется Атлантика), или экстраверсии — через внешний (Тихий).Есть и третий вариант. В 2012-м геолог из Йельского университета Росс Митчелл выдвинул гипотезу ортоверсии. "Орто-" значит "прямой". То есть суперконтинент возникает не там, где предыдущий, и не на противоположной от него стороне Земли, а примерно посередине, под прямым углом (90 градусов). По мнению ученого, именно так образовались Пангея и Родиния.Согласно прогнозу Митчелла, моря Арктики и Карибское исчезнут, Евразия соединится с Америкой через Северный полюс по линии субдукции, где океаническая плита "подныривает" под континентальную. Там — протяженная полоса вулканической активности, известная как Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо. Новый суперконтинент предложили назвать Амазией — от Америки и Азии.Земля остываетКоманда австралийских исследователей под руководством Чуана Хуанга из Университета Кертин, смоделировав тектонические процессы, установила, что циклы суперконтинентов весьма чувствительны к толщине океанической коры."Когда она 15 километров, суперконтинент собирается за счет экстраверсии, при 25 — интроверсии, в диапазоне от 15 до 25 — ортоверсии", — говорится в рукописи научной работы, принятой к публикации в журнале National Science Review.Океаническая кора значительно тоньше континентальной. И гораздо моложе, поскольку постоянно обновляется. Из рифтовых разломов посреди Тихого и Атлантического океанов выходит вещество — базальтовый расплав. Океанические плиты, сталкиваясь с более прочными континентальными, погружаются в мантию Земли и плавятся.Земля постепенно остывает. Океаническая кора получает все меньше вещества, а значит, истончается. Исследователи рассчитали, что около 2,5 миллиарда лет назад было 30-47 километров. Теперь — 6-7. Исходя из этого, геологи сделали вывод, что Родиния была единственным суперконтинентом, который мог собраться путем интроверсии. Пангея возникла благодаря закрытию внешнего океана. Так же материки соединятся в будущем.Через 200-300 миллионов лет Тихий океан закроется. Азия сольется с Америкой. Где-то между ними окажется Австралия. На севере Камчатка состыкуется с Аляской, а на юге к берегам нынешнего Чили прильнет Антарктида. Средиземное море, разделяющее Европу и Африку, исчезнет. Центр нового суперконтинента, который ученые также называют Амазией, будет в районе экватора.Сибирь уплыветЭту теорию подтверждает то, что Атлантический океан расширяется на несколько сантиметров в год, а Тихий, напротив, съеживается. Однако далеко не факт, что в будущем ничего не изменится.Ранее озвучивали и другие варианты соединения материков. Один из самых впечатляющих предполагает формирование гигантского суперконтинента под названием Аурика.Исчезнут и Тихий, и Атлантический океаны. Евразию разорвет надвое Паназиатский разлом — от Пакистана до Якутии. Дальний Восток присоединится к обеим Америкам и Австралии, к ним добавится оставшаяся часть Евразии и Африки.Еще есть гипотезы интроверсивного соединения континентов через Атлантический океан или их кучкования вокруг Северного полюса — сейчас несколько материков медленно дрейфуют на север.Как изменится жизнь на суперконтинентеВ любом случае условия жизни на планете окажутся иными. "Ожидается, что уровень моря понизится, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет засушливой, с большими суточными перепадами температур", — говорит профессор Чжэн-Сян Ли из Кертинского университета.Кроме того, через 250 миллионов лет вращение Земли замедлится, световой день удлинится на полчаса, Солнце станет ярче.Физики из Института космических исследований Нью-Йорка смоделировали погоду на суперконтиненте, в случае если все материки сместятся к Северному полюсу. Результат неутешителен: Земле грозит новый ледниковый период. И он продлится дольше, чем когда-либо раньше — 100-150 миллионов лет.Значит, нынешнее биоразнообразие исчезнет. Однако могут появиться новые виды, приспособленные к экстремальному холоду. У эволюции будет время, чтобы подготовиться. По крайней мере, тараканы наверняка никуда не денутся.

https://ria.ru/20220928/kontinenty-1819869094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера Модель тектоники плит на поверхности вулканического лавового озера 2022-10-13T08:00 true PT0M41S

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америка, австралия, тихий океан, йельский университет, геология, вулкан, будущее