Рейтинг@Mail.ru
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221013/teatr-1823735216.html
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции - РИА Новости, 13.10.2022
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции
Забайкальский драматический театр торжественно открыли в Чите после трехлетней реконструкции, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:13
2022-10-13T16:13
культура
новости культуры
россия
чита
театр
реконструкция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823736600_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_4dae849193f3a639cefe5691f94f4c49.jpg
ЧИТА, 13 окт — РИА Новости. Забайкальский драматический театр торжественно открыли в Чите после трехлетней реконструкции, сообщает корреспондент РИА Новости.Красную ленточку перерезали заместитель председателя правительства Татьяна Цымпилова, сенатор РФ Баир Жамсуев, министр культуры региона Ирина Левкович, директор театра Юрий Пояркин и генеральный подрядчик, директор ООО "Звезда" Вартан Хачатурян."Это масштабное событие в жизни города и театра", — сказал Пояркин.Он отметил, что за три года реконструкции театр не потерял ни одного актера. Это время труппа выступала на различных площадках Забайкалья и России. Было показано около 500 спектаклей и создано 15 новых.
https://ria.ru/20221012/gergiev-1823494375.html
россия
чита
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823736600_169:73:1330:943_1920x0_80_0_0_c5b5714e9e55e8b7c74b79de4da7fe61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, чита, театр, реконструкция
Культура, Новости культуры, Россия, Чита, Театр, Реконструкция
16:13 13.10.2022
 
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции

Забайкальский драматический театр открыли в Чите после трехлетней реконструкции

© Фото : Министерство культуры Забайкальского края / Евгений ГалузаЗабайкальский краевой драматический театр
Забайкальский краевой драматический театр - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Министерство культуры Забайкальского края / Евгений Галуза
Читать ria.ru в
ЧИТА, 13 окт — РИА Новости. Забайкальский драматический театр торжественно открыли в Чите после трехлетней реконструкции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Красную ленточку перерезали заместитель председателя правительства Татьяна Цымпилова, сенатор РФ Баир Жамсуев, министр культуры региона Ирина Левкович, директор театра Юрий Пояркин и генеральный подрядчик, директор ООО "Звезда" Вартан Хачатурян.
"Это масштабное событие в жизни города и театра", — сказал Пояркин.
Он отметил, что за три года реконструкции театр не потерял ни одного актера. Это время труппа выступала на различных площадках Забайкалья и России. Было показано около 500 спектаклей и создано 15 новых.
Имидж Любовь к трем апельсинам
Вчера, 18:49Культура
Гергиев назвал премьеру оперы Прокофьева в Мариинке фантастической
 
КультураНовости культурыРоссияЧитаТеатрРеконструкция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала