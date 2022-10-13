https://ria.ru/20221013/teatr-1823735216.html
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции - РИА Новости, 13.10.2022
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции
Забайкальский драматический театр торжественно открыли в Чите после трехлетней реконструкции, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T16:13
2022-10-13T16:13
2022-10-13T16:13
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ЧИТА, 13 окт — РИА Новости. Забайкальский драматический театр торжественно открыли в Чите после трехлетней реконструкции, сообщает корреспондент РИА Новости.Красную ленточку перерезали заместитель председателя правительства Татьяна Цымпилова, сенатор РФ Баир Жамсуев, министр культуры региона Ирина Левкович, директор театра Юрий Пояркин и генеральный подрядчик, директор ООО "Звезда" Вартан Хачатурян."Это масштабное событие в жизни города и театра", — сказал Пояркин.Он отметил, что за три года реконструкции театр не потерял ни одного актера. Это время труппа выступала на различных площадках Забайкалья и России. Было показано около 500 спектаклей и создано 15 новых.
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РИА Новости
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новости культуры, россия, чита, театр, реконструкция
Культура, Новости культуры, Россия, Чита, Театр, Реконструкция
Забайкальский драматический театр открыли после реконструкции
Забайкальский драматический театр открыли в Чите после трехлетней реконструкции
ЧИТА, 13 окт — РИА Новости. Забайкальский драматический театр торжественно открыли в Чите после трехлетней реконструкции, сообщает корреспондент РИА Новости.
Красную ленточку перерезали заместитель председателя правительства Татьяна Цымпилова, сенатор РФ Баир Жамсуев, министр культуры региона Ирина Левкович, директор театра Юрий Пояркин и генеральный подрядчик, директор ООО "Звезда" Вартан Хачатурян.
"Это масштабное событие в жизни города и театра", — сказал Пояркин.
Он отметил, что за три года реконструкции театр не потерял ни одного актера. Это время труппа выступала на различных площадках Забайкалья и России. Было показано около 500 спектаклей и создано 15 новых.