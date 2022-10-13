https://ria.ru/20221013/tayvan-1823568430.html
Тайвань отменил карантин для приезжающих на остров
Тайвань отменил карантин для приезжающих на остров - РИА Новости, 13.10.2022
Тайвань отменил карантин для приезжающих на остров
Тайвань с четверга в рамках второго этапа послабления противоэпидемиологических ограничений отменил обязательный карантин при въезде и запрет на групповые... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:49
2022-10-13T05:49
2022-10-13T11:27
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ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Тайвань с четверга в рамках второго этапа послабления противоэпидемиологических ограничений отменил обязательный карантин при въезде и запрет на групповые туристические туры, а также разрешил въезд гражданам стран, с которыми у острова не предусмотрен безвизовый режим, в том числе РФ.Власти с четверга также увеличили еженедельную квоту прибывающих пассажиров с 60 тысяч до 150 тысяч.Центральный эпидемиологический командный центр Тайваня накануне сообщил, что с четверга будет отменено требование "3+4", согласно которому прибывающие на остров пассажиры должны пройти трехдневный карантин и четырехдневный самостоятельный контроль за состоянием здоровья. Вместо этого начнет действовать правило "0+7", согласно которому карантин отменяется и приезжающим необходимо наблюдать за состоянием здоровья на протяжении семи дней в самоизоляции с возможностью выйти на улицу.В день прибытия или на следующий день пассажирам рекомендуется пройти экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2. Местом для самоизоляции может быть дом прибывающего пассажира, гостиница, дом родственников или друзей, где прибывший на остров может размещаться один в комнате и пользоваться отдельным санузлом. Если прибывшим на Тайвань лицам в период самоизоляции нужно будет выйти на улицу, им необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов, или же сделать экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2. Вне помещения самоизоляции они должны постоянно соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску, снимая ее лишь, чтобы поесть или попить.Прибывшие на остров пассажиры, у которых проявились симптомы заболевания, должны обязательно пройти экспресс-тест на антиген, и в случае, если получат положительный результат, им следует избегать использования общественного транспорта, надеть маску и обратиться за медицинской помощью.В случае, если тест на COVID у одного из членов туристической группы окажется положительным, то он должен будет пройти семидневный карантин и семидневную самоизоляцию, при этом все остальные члены тургруппы с отрицательными тестами смогут продолжить свой маршрут.Международный аэропорт Таоюань в пригороде Тайбэя в четверг готовится выполнить порядка 270 рейсов и обслужить свыше 12 тысяч прилетающих пассажиров, более 6 тысяч вылетающих и 5,5 тысячи транзитных.Тайвань с 29 сентября разрешил въезд гражданам 65 стран, которым для посещения острова не нужна виза, однако Россия в их число не попала, так как остров в этом году исключил РФ из экспериментальной программы безвизового въезда, согласно которой россияне с 2018 года могли без виз въезжать и находиться на острове до 21 дня с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников. Программа по-прежнему действует для граждан Таиланда, Брунея и Филиппин.
https://ria.ru/20221011/yaponiya-1822979566.html
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новости - туризм, тайвань, россия, тайбэй, общество, туризм, здоровье - общество
Новости - Туризм, Тайвань, Россия, Тайбэй, Общество, Туризм, Здоровье - Общество
05:49 13.10.2022 (обновлено: 11:27 13.10.2022)
Тайвань отменил карантин для приезжающих на остров
Тайвань отменил карантин для приезжающих на остров и запрет на иностранные тургруппы
ПЕКИН, 13 окт – РИА Новости. Тайвань с четверга в рамках второго этапа послабления противоэпидемиологических ограничений отменил обязательный карантин при въезде и запрет на групповые туристические туры, а также разрешил въезд гражданам стран, с которыми у острова не предусмотрен безвизовый режим, в том числе РФ.
Власти с четверга также увеличили еженедельную квоту прибывающих пассажиров с 60 тысяч до 150 тысяч.
Центральный эпидемиологический командный центр Тайваня накануне сообщил, что с четверга будет отменено требование "3+4", согласно которому прибывающие на остров пассажиры должны пройти трехдневный карантин и четырехдневный самостоятельный контроль за состоянием здоровья. Вместо этого начнет действовать правило "0+7", согласно которому карантин отменяется и приезжающим необходимо наблюдать за состоянием здоровья на протяжении семи дней в самоизоляции с возможностью выйти на улицу.
В день прибытия или на следующий день пассажирам рекомендуется пройти экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2. Местом для самоизоляции может быть дом прибывающего пассажира, гостиница, дом родственников или друзей, где прибывший на остров может размещаться один в комнате и пользоваться отдельным санузлом. Если прибывшим на Тайвань лицам в период самоизоляции нужно будет выйти на улицу, им необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 48 часов, или же сделать экспресс-тест на антигены SARS-CoV-2. Вне помещения самоизоляции они должны постоянно соблюдать социальную дистанцию и носить защитную маску, снимая ее лишь, чтобы поесть или попить.
Прибывшие на остров пассажиры, у которых проявились симптомы заболевания, должны обязательно пройти экспресс-тест на антиген, и в случае, если получат положительный результат, им следует избегать использования общественного транспорта, надеть маску и обратиться за медицинской помощью.
В случае, если тест на COVID у одного из членов туристической группы окажется положительным, то он должен будет пройти семидневный карантин и семидневную самоизоляцию, при этом все остальные члены тургруппы с отрицательными тестами смогут продолжить свой маршрут.
Международный аэропорт Таоюань в пригороде Тайбэя
в четверг готовится выполнить порядка 270 рейсов и обслужить свыше 12 тысяч прилетающих пассажиров, более 6 тысяч вылетающих и 5,5 тысячи транзитных.
Тайвань с 29 сентября разрешил въезд гражданам 65 стран, которым для посещения острова не нужна виза, однако Россия в их число не попала, так как остров в этом году исключил РФ из экспериментальной программы безвизового въезда, согласно которой россияне с 2018 года могли без виз въезжать и находиться на острове до 21 дня с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников. Программа по-прежнему действует для граждан Таиланда
, Брунея
и Филиппин
.