https://ria.ru/20221013/tampliery-1823580232.html

Историки рассказали об истинных причинах разгрома ордена тамплиеров

Историки рассказали об истинных причинах разгрома ордена тамплиеров - РИА Новости, 13.10.2022

Историки рассказали об истинных причинах разгрома ордена тамплиеров

Орден тамплиеров, или храмовников (от французского "temple" – "храм"), был объявлен вне закона 715 лет назад, 13 октября 1307 года, в годовщину этого события... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:34

2022-10-13T08:34

2022-10-13T11:56

общество

наполеон бонапарт

сергей эйзенштейн

религия

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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Орден тамплиеров, или храмовников (от французского "temple" – "храм"), был объявлен вне закона 715 лет назад, 13 октября 1307 года, в годовщину этого события историки рассказали РИА Новости, какие сокровища хранились у ордена, как рыцари за почти два столетия стали банкирами и почему это поссорило их с французским монархом.Военно-монашеский орден тамплиеров основал в 1119 году французский рыцарь Гуго де Пейн. Отличительным внешним признаком тамплиеров со временем стал белый плащ с красным крестом.Первоначальной задачей ордена была защита направлявшихся в Святую землю паломников и сбор милостыни на поддержание святынь Палестины: орден получил в дар обширные владения в Европе, особенно во Франции и Испании, храмовники составляли основу армии Иерусалимского королевства и других государств крестоносцев, некоторое время им принадлежала мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Однако со временем орден накопил значительные средства благодаря пожертвованиям и операциям с доверенными ему деньгами паломников, которые опасались брать их с собой и предпочитали доверить храмовникам, а также обзавелся мощной системой финансовых операций, которые стали его основной деятельностью.К началу XIV века орден прекратил исполнять функцию защитника паломников, и стал фактически банковской корпорацией, а его укрепленные замки приобрели репутацию самых надежных хранилищ для различных драгоценностей, рассказал РИА Новости кандидат богословия, доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. Именно это привело орден к конфликту со светскими властями: 13 октября 1307 года по приказу французского короля Филиппа IV Красивого большинство храмовников во Франции были арестованы и обвинены в тяжких грехах – не только в ростовщичестве, но и в сатанизме, колдовстве, ереси и скотоложестве – после чего руководители ордена были публично сожжены в Париже."Одно время у тамплиеров на попечении находилась даже корона английских монархов. Рыцари не только принимали ценности на хранение, но и давали средства в долг. Одним из самых крупных должников ордена была, как говорят некоторые источники, французская корона. Инициируя судебный процесс против храмовников, Филипп желал обнулить имевшиеся у него обязательства", – сказал Борисов.Суд на рыцарямиСудебный процесс над орденом, инициированный Филиппом IV Красивым, по словам Борисова, стал не только одной из логических составляющих агрессивной политики французской короны в отношении Римско-Католической церкви, но и положил начало "Авиньонскому пленению" – периоду в истории западного христианства, когда глава католической церкви пребывал не в Риме, а во французском Авиньоне."До того, как начать атаку на орден тамплиеров, Филипп IV вступил в конфликт с Римским папой Бонифацием VIII, приказал захватить его в плен, избить и публично опозорить. Впоследствии король добился избрания на папский престол папы-француза – Климента V, который не отважился приехать в Рим и в итоге обосновался на территории Франции. Так начался Авиньонский (в честь города Авиньон – места новой резиденции пап) период "пленения" папства, когда римские понтифики находились под контролем французской короны", – пояснил он.Сложно, по мнению Борисова, и сказать точно, являлись ли абсолютно ложными выдвинутые в адрес тамплиеров обвинения."Скорее всего, мы имеем дело с полуправдой. Храмовники вряд ли были сатанистами и идолопоклонниками. Но вполне возможно, что среди монашествующих рыцарей, освободившихся от своего главного послушания (служения паломникам) и сконцентрировавшихся на банковской деятельности, процветали различные пороки, послужившие поводом для преследований. Но, повторюсь, главной причиной разгрома ордена тамплиеров стала не забота об их морально-нравственном облике, а стремление французского короля и иных правителей Европы "национализировать" накопленные храмовниками финансы", – заключил он."Орден-банк"Тамплиеры, полагает ответственный секретарь "Католической энциклопедии" религиовед Алексей Юдин, остались в истории в том числе благодаря своим находкам в банковском деле."Они организовали первую почти глобальную банковскую систему, они продумали ее и прописали, сделали ее навигатором банковских транзакций на том уровне, на котором это было возможно, чтобы облегчить судьбу паломников. У них на счету много замечательных открытий, помимо их духовных и религиозных практик. Парижский Тампль (крепость построенная казначеем ордена в 1222 году и разрушенная при Наполеона Бонапарте – ред.) был городом в городе, и, конечно, раздражение светской власти, которая на тот момент была и религиозной, было очевидным", – рассказал он РИА Новости.При этом, считает Юдин, ореол загадочности, сложившийся вокруг верований ордена, и связанные с ним мифы – продукт поздний, появившийся уже после уничтожения храмовников. "То, что касалось поклонения дьяволу, особых мистических оккультных обрядов, было, я думаю, придумано в конце. Но, безусловно, какие-то практики экзорцизма, как мы сейчас понимаем экзорцизм, как изгнание дьявола – присутствовали. В дальнейших обвинениях, по всей вероятности, они были вывернуты наизнанку", – считает католиковед.Современные же попытки оккультных организаций возвести свою родословную к ордену, по оценкам Юдина – "творческая самодеятельность". "Те, кто претендует на их место – конечно, какие-то запросы и амбиции поступают, но они не по адресу. Есть такие тамплиеры, сякие тамплиеры, даже российские, но это все – новодел. А что это была за история, что это были за храмовники и какой храм они защищали, какова их изначальная миссия – это интересный вопрос. Но к сегодняшним временам, конечно, эта миссия не имеет никакого отношения", – добавил Юдин.Так называемый российский Орден тамплиеров был создан писателем и анархистом Аполлоном Карелиным после Гражданской войны. Он объединял людей искусства, сосредоточенных на вопросах мистического познания мира и человека. В заседании минской ложи ордена (около 1920 года) участвовал режиссер Сергей Эйзенштейн.

https://realty.ria.ru/20150318/404490483.html

https://ria.ru/20210223/tampliery-1598400171.html

https://ria.ru/20210430/krest-1730572498.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, наполеон бонапарт, сергей эйзенштейн