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Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/svo-1823572715.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска в 6.30 выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:17
2022-10-13T07:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в представительстве сообщали об обстреле этого же района города в 5.00."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина
07:17 13.10.2022
 
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
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Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в представительстве сообщали об обстреле этого же района города в 5.00.
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраина
 
 
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