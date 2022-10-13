https://ria.ru/20221013/svo-1823572715.html

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.10.2022

Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска в 6.30 выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:17

2022-10-13T07:17

2022-10-13T07:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg

ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в представительстве сообщали об обстреле этого же района города в 5.00."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина