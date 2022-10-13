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Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска в 6.30 выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:17
2022-10-13T07:17
2022-10-13T07:17
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
петровский район
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сцкк
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 выпустили 10 снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее в представительстве сообщали об обстреле этого же района города в 5.00."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении.
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донецк (днр)
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Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять снарядов по Петровскому району Донецка