https://ria.ru/20221013/svo-1823571439.html
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы - РИА Новости, 13.10.2022
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы
Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:07
2022-10-13T07:07
2022-10-13T10:05
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
правый сектор
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816235461_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_0feb079a454b3dd5425c6a7489d03b39.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками."Мне позвонили, когда ее похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у нее были завязаны, и с ней общались. <…> Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да", — рассказал задержанный.По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221013/sbu-1823566264.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816235461_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_0907598311bf1bd689d656f1e0ec9a0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, правый сектор, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Правый сектор, Служба безопасности Украины
07:07 13.10.2022 (обновлено: 10:05 13.10.2022)
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы
Агент СБУ Кишинец: "Правый сектор" участвовал в похищении чиновницы в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
"Мне позвонили, когда ее похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у нее были завязаны, и с ней общались. <…> Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да", — рассказал задержанный.
По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.
Тридцатого сентября Владимир Путин
подписал в Кремле договоры о принятии в состав России
Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины
. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность самой России.
*Запрещенная в России экстремистская организация.