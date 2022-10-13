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Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/svo-1823571439.html
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы - РИА Новости, 13.10.2022
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы
Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:07
2022-10-13T10:05
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
правый сектор
служба безопасности украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками."Мне позвонили, когда ее похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у нее были завязаны, и с ней общались. &lt;…&gt; Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да", — рассказал задержанный.По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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россия, запорожская область, правый сектор, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Правый сектор, Служба безопасности Украины
07:07 13.10.2022 (обновлено: 10:05 13.10.2022)
 
Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы

Агент СБУ Кишинец: "Правый сектор" участвовал в похищении чиновницы в Запорожской области

© AP Photo / Felipe DanaСотрудник Службы безопасности Украины
Сотрудник Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудник Службы безопасности Украины. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
"Мне позвонили, когда ее похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у нее были завязаны, и с ней общались. <…> Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да", — рассказал задержанный.
По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
05:06
Агент СБУ рассказал, как служба угрожала ему похищением ребенка
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьПравый секторСлужба безопасности Украины
 
 
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