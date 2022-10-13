https://ria.ru/20221013/svo-1823571439.html

Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы

Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы - РИА Новости, 13.10.2022

Агент СБУ рассказал об участии "Правого сектора"* в похищении чиновницы

Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:07

2022-10-13T07:07

2022-10-13T10:05

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

правый сектор

служба безопасности украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* причастны к похищению главы администрации поселка Кирилловка (Запорожская область) Екатерины Уманец, сообщил РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками."Мне позвонили, когда ее похитили, и просили приехать. Она сидела в подвале, глаза у нее были завязаны, и с ней общались. <…> Я не видел, били ли ее или нет, но видел ее состояние и пакет рядом. Скорее всего, да", — рассказал задержанный.По его словам, женщина участвовала в организации пророссийских митингов в регионе.Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность самой России.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221013/sbu-1823566264.html

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запорожская область

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россия, запорожская область, правый сектор, служба безопасности украины