https://ria.ru/20221013/svo-1823570954.html

Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области

Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области - РИА Новости, 13.10.2022

Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области

Объекты критической инфраструктуры в Киевской области оказались под ударами, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T07:01

2022-10-13T07:01

2022-10-13T09:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

кирилл тимошенко

киевская область

киев

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры в Киевской области оказались под ударами, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.Утром в Киеве и области объявили воздушную тревогу.Российские Вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

киев

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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киевская область, киев