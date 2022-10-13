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Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/svo-1823570954.html
Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области
Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области - РИА Новости, 13.10.2022
Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области
Объекты критической инфраструктуры в Киевской области оказались под ударами, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T07:01
2022-10-13T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
кирилл тимошенко
киевская область
киев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры в Киевской области оказались под ударами, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.Утром в Киеве и области объявили воздушную тревогу.Российские Вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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в мире, владимир зеленский, кирилл тимошенко, киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Киевская область, Киев
07:01 13.10.2022 (обновлено: 09:28 13.10.2022)
 
Офис Зеленского заявил об ударах по инфраструктуре в Киевской области

Замглавы офиса Зеленского сообщил об ударах по критической инфраструктуре Киевской области

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры в Киевской области оказались под ударами, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

"Киевщина. Очередные удары дронов-камикадзе по объектам критической инфраструктуры", — написал Тимошенко.

Утром в Киеве и области объявили воздушную тревогу.
Российские Вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийКирилл ТимошенкоКиевская областьКиев
 
 
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