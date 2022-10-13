https://ria.ru/20221013/svo-1823570685.html

Под Винницей разбился украинский истребитель

Под Винницей разбился украинский истребитель - РИА Новости, 13.10.2022

Под Винницей разбился украинский истребитель

Вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило командование ВВС страны. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T06:53

2022-10-13T06:53

2022-10-13T12:11

специальная военная операция на украине

в мире

винница

украина

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило командование ВВС страны.Как утверждает украинское командование, пилоту удалось успешно катапультироваться.При этом в ведомстве не уточнили, с чем связан инцидент. По словам представителей ВВС, летчик "начал терять управление по неустановленным техническим причинам".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221012/pentagon-1823542790.html

винница

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в мире, винница, украина