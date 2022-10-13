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Под Винницей разбился украинский истребитель - РИА Новости, 13.10.2022
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Под Винницей разбился украинский истребитель
Под Винницей разбился украинский истребитель - РИА Новости, 13.10.2022
Под Винницей разбился украинский истребитель
Вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило командование ВВС страны. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T06:53
2022-10-13T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
винница
украина
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило командование ВВС страны.Как утверждает украинское командование, пилоту удалось успешно катапультироваться.При этом в ведомстве не уточнили, с чем связан инцидент. По словам представителей ВВС, летчик "начал терять управление по неустановленным техническим причинам".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221012/pentagon-1823542790.html
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в мире, винница, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винница, Украина
06:53 13.10.2022 (обновлено: 12:11 13.10.2022)
 
Под Винницей разбился украинский истребитель

Под Винницей разбился истребитель украинских ВВС, пилот катапультировался

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Вечером под Винницей разбился украинский истребитель, сообщило командование ВВС страны.

"Двенадцатого октября около 21:00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — заявили в пресс-службе ведомства.

Как утверждает украинское командование, пилоту удалось успешно катапультироваться.
При этом в ведомстве не уточнили, с чем связан инцидент. По словам представителей ВВС, летчик "начал терять управление по неустановленным техническим причинам".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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