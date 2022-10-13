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Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 13.10.2022
Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска в 5.00 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в в... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:58
2022-10-13T05:58
2022-10-13T05:58
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска в 5.00 выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Украинские войска выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку