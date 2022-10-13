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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/svo-1823568028.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022
В Киеве объявили воздушную тревогу
Утром в Киеве объявили воздушную тревогу, говорится в сообщении в Telegram-канале киевской горадминистрации. РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T05:45
2022-10-13T06:46
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Утром в Киеве объявили воздушную тревогу, говорится в сообщении в Telegram-канале киевской горадминистрации.Также предупреждение о воздушной тревоге размещено в Telegram-канале администрации Киевской области.Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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в мире, киев, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область
05:45 13.10.2022 (обновлено: 06:46 13.10.2022)
 
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и Киевской области утром объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Утром в Киеве объявили воздушную тревогу, говорится в сообщении в Telegram-канале киевской горадминистрации.

"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", — говорится в публикации.

Также предупреждение о воздушной тревоге размещено в Telegram-канале администрации Киевской области.
Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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