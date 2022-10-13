https://ria.ru/20221013/svo-1823568028.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.10.2022

В Киеве объявили воздушную тревогу

Утром в Киеве объявили воздушную тревогу, говорится в сообщении в Telegram-канале киевской горадминистрации. РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T05:45

2022-10-13T05:45

2022-10-13T06:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Утром в Киеве объявили воздушную тревогу, говорится в сообщении в Telegram-канале киевской горадминистрации.Также предупреждение о воздушной тревоге размещено в Telegram-канале администрации Киевской области.Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

киевская область

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в мире, киев, киевская область