05:45 13.10.2022 (обновлено: 06:46 13.10.2022)
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и Киевской области утром объявили воздушную тревогу
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуск ракеты с корабля ВМФ РФ по украинским объектам военного управления и энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Утром в Киеве объявили воздушную тревогу, говорится в сообщении в Telegram-канале киевской горадминистрации.
"В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты", — говорится в публикации.
Также предупреждение о воздушной тревоге размещено в Telegram-канале администрации Киевской области.
Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. В Минобороны сообщили о поражении всех назначенных целей. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, за понедельник и вторник поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.