https://ria.ru/20221013/svo-1823561420.html

Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе

Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе - РИА Новости, 13.10.2022

Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе

Члены экстремистской организации "Правый сектор"* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА Новости участник... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T03:05

2022-10-13T03:05

2022-10-13T03:14

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правый сектор

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками."Абакар Исаев, тоже в "Правом секторе"* был, я тут уже узнал, что в России он состоит в федеральном розыске. Мне сказали, что он знает, где в городе находятся три гаража с оружием. Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко (говорил), сотрудник СБУ", — отметил Кишинец.Силовикам удалось установить контакты подозреваемого и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих пособников СБУ были задержали. Злоумышленники дали признательные показания.Кишинец входит в "Правый сектор"* с декабря 2014 года. В его задачи входили выявление пророссийски настроенных граждан и порча советских памятников.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220927/bezopasnost-1819677066.html

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россия, мелитополь, служба безопасности украины, правый сектор, в мире