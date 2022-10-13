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Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе - РИА Новости, 13.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/svo-1823561420.html
Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе - РИА Новости, 13.10.2022
Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
Члены экстремистской организации "Правый сектор"* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА Новости участник... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T03:05
2022-10-13T03:14
специальная военная операция на украине
россия
мелитополь
служба безопасности украины
правый сектор
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками."Абакар Исаев, тоже в "Правом секторе"* был, я тут уже узнал, что в России он состоит в федеральном розыске. Мне сказали, что он знает, где в городе находятся три гаража с оружием. Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко (говорил), сотрудник СБУ", — отметил Кишинец.Силовикам удалось установить контакты подозреваемого и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих пособников СБУ были задержали. Злоумышленники дали признательные показания.Кишинец входит в "Правый сектор"* с декабря 2014 года. В его задачи входили выявление пророссийски настроенных граждан и порча советских памятников.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220927/bezopasnost-1819677066.html
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россия, мелитополь, служба безопасности украины, правый сектор, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Мелитополь, Служба безопасности Украины, Правый сектор, В мире
03:05 13.10.2022 (обновлено: 03:14 13.10.2022)
 
Силовики раскрыли план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе

Силовики раскрыли план "Правого сектора" по организации беспорядков в Мелитополе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС в Мелитопольском районе Запорожской области
Военнослужащий ВС в Мелитопольском районе Запорожской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС в Мелитопольском районе Запорожской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости. Члены экстремистской организации "Правый сектор"* планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал РИА Новости участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
"Абакар Исаев, тоже в "Правом секторе"* был, я тут уже узнал, что в России он состоит в федеральном розыске. Мне сказали, что он знает, где в городе находятся три гаража с оружием. Оружие было завезено сюда для организации беспорядков в городе, это Витя Антоненко (говорил), сотрудник СБУ", — отметил Кишинец.
Силовикам удалось установить контакты подозреваемого и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих пособников СБУ были задержали. Злоумышленники дали признательные показания.
Кишинец входит в "Правый сектор"* с декабря 2014 года. В его задачи входили выявление пророссийски настроенных граждан и порча советских памятников.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМелитопольСлужба безопасности УкраиныПравый секторВ мире
 
 
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