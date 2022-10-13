https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html

Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин

Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022

Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин

Россия намерена многопланово развивать отношения со всеми странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:44

2022-10-13T08:44

2022-10-13T09:16

россия

владимир путин

в мире

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия намерена многопланово развивать отношения со всеми странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент РФ Владимир Путин."В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами", - сказал Путин на саммите СВМДА в Астане.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/putin-1823587239.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, в мире