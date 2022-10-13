Рейтинг@Mail.ru
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин
Россия намерена многопланово развивать отношения со всеми странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:44
2022-10-13T09:16
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_3fe434b5c1cfd396b3be0a7ed3ea10f0.jpg
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия намерена многопланово развивать отношения со всеми странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент РФ Владимир Путин."В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами", - сказал Путин на саммите СВМДА в Астане.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/putin-1823587239.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e0630163c07353b1c551df514829a633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
08:44 13.10.2022 (обновлено: 09:16 13.10.2022)
 
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин

Путин: Россия будет многопланово развивать отношения со всеми странами СВМДА

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия намерена многопланово развивать отношения со всеми странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент РФ Владимир Путин.
"В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами", - сказал Путин на саммите СВМДА в Астане.
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
09:07В мире
Путин призвал страны укреплять суверенитет через механизм нацвалют
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала