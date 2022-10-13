https://ria.ru/20221013/svmda-1823582302.html
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин - РИА Новости, 13.10.2022
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин
Россия намерена многопланово развивать отношения со всеми странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T08:44
2022-10-13T08:44
2022-10-13T09:16
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_0:0:3186:1793_1920x0_80_0_0_3fe434b5c1cfd396b3be0a7ed3ea10f0.jpg
АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Россия намерена многопланово развивать отношения со всеми странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), заявил президент РФ Владимир Путин."В целом хотел бы с удовлетворением отметить, что совместная работа в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия продвигается в позитивном ключе. Россия будет и далее развивать многоплановое сотрудничество со всеми представленными на этой встрече странами", - сказал Путин на саммите СВМДА в Астане.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/putin-1823587239.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820677866_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e0630163c07353b1c551df514829a633.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
08:44 13.10.2022 (обновлено: 09:16 13.10.2022)
Россия будет развивать отношения со всеми странами СВМДА, заявил Путин
Путин: Россия будет многопланово развивать отношения со всеми странами СВМДА