https://ria.ru/20221013/strelba-1823803588.html

Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время

Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время - РИА Новости, 13.10.2022

Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время

Мобилизованные военнослужащие в Новосибирской области учатся вести боевые действиям в ночное время с применением приборов ночного видения, следует из... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:32

2022-10-13T17:36

новосибирская область

россия

частичная мобилизация в россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

оборона

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие в Новосибирской области учатся вести боевые действиям в ночное время с применением приборов ночного видения, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России в Telegram-канале ведомства.На кадрах – отработка уничтожения бронетехники противника из гранатометов с применением ночных прицелов 1ПН93-2 и стрельба по мишеням из автоматов, также с ночными прицелами."Сегодня и днем стреляли, и сейчас вот ночные стрельбы – ничего сложного здесь нет. Что днем, что ночью стреляли с автоматов, с пулеметов, работали по мишеням стоя, лежа, сидя. Отрабатывали полностью все: и медицину, и тактику, и НП – все полностью", - рассказал мобилизованный Кирилл."Лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь – т.е. должны уметь работать с любым прибором, с любым оружием. Конечно, под руководством инструкторов и старших участков. На дистанции 100-200 метров стреляем с приборами ночного видения и штатным вооружением российской армии", - рассказал военнослужащий Сергей.Как уточнили в Минобороны, мобилизованные стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7 и днем, и ночью. В ходе занятий применяются приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.

https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html

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новосибирская область, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), оборона