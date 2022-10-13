https://ria.ru/20221013/strelba-1823803588.html
Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время
Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время - РИА Новости, 13.10.2022
Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время
Мобилизованные военнослужащие в Новосибирской области учатся вести боевые действиям в ночное время с применением приборов ночного видения, следует из... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T17:32
2022-10-13T17:32
2022-10-13T17:36
новосибирская область
россия
частичная мобилизация в россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
оборона
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие в Новосибирской области учатся вести боевые действиям в ночное время с применением приборов ночного видения, следует из опубликованного в четверг видео Минобороны России в Telegram-канале ведомства.На кадрах – отработка уничтожения бронетехники противника из гранатометов с применением ночных прицелов 1ПН93-2 и стрельба по мишеням из автоматов, также с ночными прицелами."Сегодня и днем стреляли, и сейчас вот ночные стрельбы – ничего сложного здесь нет. Что днем, что ночью стреляли с автоматов, с пулеметов, работали по мишеням стоя, лежа, сидя. Отрабатывали полностью все: и медицину, и тактику, и НП – все полностью", - рассказал мобилизованный Кирилл."Лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь – т.е. должны уметь работать с любым прибором, с любым оружием. Конечно, под руководством инструкторов и старших участков. На дистанции 100-200 метров стреляем с приборами ночного видения и штатным вооружением российской армии", - рассказал военнослужащий Сергей.Как уточнили в Минобороны, мобилизованные стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7 и днем, и ночью. В ходе занятий применяются приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823704322.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, россия, частичная мобилизация в россии, министерство обороны рф (минобороны рф), оборона
Новосибирская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Оборона, Специальная военная операция на Украине
17:32 13.10.2022 (обновлено: 17:36 13.10.2022)
Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе в ночное время
Минобороны показало видео обучения мобилизованных стрельбе с приборами ночного видения
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.
Мобилизованные военнослужащие в Новосибирской области учатся вести боевые действиям в ночное время с применением приборов ночного видения, следует из опубликованного в четверг видео
Минобороны России в Telegram-канале ведомства.
На кадрах – отработка уничтожения бронетехники противника из гранатометов с применением ночных прицелов 1ПН93-2 и стрельба по мишеням из автоматов, также с ночными прицелами.
"Сегодня и днем стреляли, и сейчас вот ночные стрельбы – ничего сложного здесь нет. Что днем, что ночью стреляли с автоматов, с пулеметов, работали по мишеням стоя, лежа, сидя. Отрабатывали полностью все: и медицину, и тактику, и НП – все полностью", - рассказал мобилизованный Кирилл.
"Лучше уметь и не нуждаться, чем нуждаться и не уметь – т.е. должны уметь работать с любым прибором, с любым оружием. Конечно, под руководством инструкторов и старших участков. На дистанции 100-200 метров стреляем с приборами ночного видения и штатным вооружением российской армии", - рассказал военнослужащий Сергей.
Как уточнили в Минобороны, мобилизованные стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов АГС-17 "Пламя" и РПГ-7 и днем, и ночью. В ходе занятий применяются приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.