https://ria.ru/20221013/ssha-1823805139.html

Global Times: позиция США отталкивает от них ключевых союзников

Global Times: позиция США отталкивает от них ключевых союзников - РИА Новости, 13.10.2022

Global Times: позиция США отталкивает от них ключевых союзников

Европейские союзники США все чаще критикуют Вашингтон за политику "разъединения" континента и Китая, а также другие решения, наносящие вред экономике ЕС,... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T17:33

2022-10-13T17:33

2022-10-13T21:01

в мире

валдис домбровскис

олаф шольц

эммануэль макрон

сша

китай

евросоюз

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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Европейские союзники США все чаще критикуют Вашингтон за политику "разъединения" континента и Китая, а также другие решения, наносящие вред экономике ЕС, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.Авторы материала обратили внимание на прозвучавшие в последнее время заявления европейских политиков, в которых они высказали несогласие с позицией США в отношении Китая. Так, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что "отделение" от Китая не является вариантом для европейского бизнеса, а также раскритиковал новый американский закон, призванный снизить инфляцию, а на деле дискриминирующий автопром и отрасль возобновляемой энергетики стран ЕС. Аналогичную позицию высказал также канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, спорный американский закон грозит "огромной тарифной войной".Издание пишет, что ЕС всегда выступал против "разъединения" с Китаем, поддерживал глобализационные процессы и в последнее время союз, а его крупнейшие члены — Франция и Германия — стали открыто выражать недовольство политикой Вашингтона."Это не только активная коррекция признаков недавнего дисбаланса в европейской дипломатии в целом, но и самопробуждение после усвоения урока суровой реальности", — говорится в материале.Global Times также заявляет об уязвленном положении Европы перед США после начала украинского кризиса: Штаты лишили континент части политической автономии, усилили зависимость Европы от себя и теперь наживаются на ее слабости. Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что Вашингтон завысил цены на свой газ, теперь же Америка еще и подрывает принцип свободной торговли."Твердая поддержка глобализации и многосторонности всегда была общей точкой зрения между Китаем и Европой", — написано в статье.Также издание заявило о планах Британии в скором времени объявить Китай "угрозой" вместо нынешнего статуса "системного конкурента" и назвало это регрессом, идущим вразрез с дипломатическими принципами.Разнонаправленные тренды в западных странах издание назвало признаком дифференциации в трансатлантическом альянсе и отличительной чертой многополярного мира."США рано или поздно заплатят за свое властное высокомерие и эгоизм, а Великобритания — за свою стратегическую мутность", — подытожила газета.В заключение Global Times заявила о приверженности Китая к многосторонности, открытости и подчеркнуло, что такая политика не позволит стране остаться без друзей и партнеров.

https://ria.ru/20221008/evropa-1822548436.html

https://ria.ru/20221013/ssha-1823554685.html

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в мире, валдис домбровскис, олаф шольц, эммануэль макрон, сша, китай, евросоюз