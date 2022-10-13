17:33 13.10.2022 (обновлено: 21:01 13.10.2022)
Global Times: позиция США отталкивает от них ключевых союзников
Global Times: США сами разваливают западный мир и отталкивают от себя ключевых союзников
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Европейские союзники США все чаще критикуют Вашингтон за политику "разъединения" континента и Китая, а также другие решения, наносящие вред экономике ЕС, говорится в редакционной статье китайской газеты Global Times.
Авторы материала обратили внимание на прозвучавшие в последнее время заявления европейских политиков, в которых они высказали несогласие с позицией США в отношении Китая. Так, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что "отделение" от Китая не является вариантом для европейского бизнеса, а также раскритиковал новый американский закон, призванный снизить инфляцию, а на деле дискриминирующий автопром и отрасль возобновляемой энергетики стран ЕС. Аналогичную позицию высказал также канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, спорный американский закон грозит "огромной тарифной войной".
Издание пишет, что ЕС всегда выступал против "разъединения" с Китаем, поддерживал глобализационные процессы и в последнее время союз, а его крупнейшие члены — Франция и Германия — стали открыто выражать недовольство политикой Вашингтона.
"Это не только активная коррекция признаков недавнего дисбаланса в европейской дипломатии в целом, но и самопробуждение после усвоения урока суровой реальности", — говорится в материале.
Global Times также заявляет об уязвленном положении Европы перед США после начала украинского кризиса: Штаты лишили континент части политической автономии, усилили зависимость Европы от себя и теперь наживаются на ее слабости. Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался, что Вашингтон завысил цены на свой газ, теперь же Америка еще и подрывает принцип свободной торговли.
"Твердая поддержка глобализации и многосторонности всегда была общей точкой зрения между Китаем и Европой", — написано в статье.
Также издание заявило о планах Британии в скором времени объявить Китай "угрозой" вместо нынешнего статуса "системного конкурента" и назвало это регрессом, идущим вразрез с дипломатическими принципами.
Разнонаправленные тренды в западных странах издание назвало признаком дифференциации в трансатлантическом альянсе и отличительной чертой многополярного мира.
"США рано или поздно заплатят за свое властное высокомерие и эгоизм, а Великобритания — за свою стратегическую мутность", — подытожила газета.
В заключение Global Times заявила о приверженности Китая к многосторонности, открытости и подчеркнуло, что такая политика не позволит стране остаться без друзей и партнеров.