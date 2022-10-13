https://ria.ru/20221013/ssha-1823629158.html

Путин и эмир Катара кратко пообщались до начала саммита СВМДА

Путин и эмир Катара кратко пообщались до начала саммита СВМДА - РИА Новости, 13.10.2022

Путин и эмир Катара кратко пообщались до начала саммита СВМДА

Президент России Владимир Путин до начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) кратко пообщался с эмиром Катара шейхом Тамимом бен РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T11:26

2022-10-13T11:26

2022-10-13T11:40

специальная военная операция на украине

владимир путин

катар

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АСТАНА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин до начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) кратко пообщался с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, передает корреспондент РИА Новости.Путин и Аль Тани сидели рядом за столом и до начала саммита перекинулись парой фраз.У российского лидера в Астане днем запланированы отдельные переговоры с эмиром Катара. Ожидается, что стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества как в политической, так и в торгово-экономической и инвестиционной сферах, поговорят по региональной повестке дня, затронут ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине.Помимо политики и торгово-экономической сферы лидеры обсудят и сотрудничество на энергетическом рынке, а именно взаимодействие России и Катара в рамках форума стран-экспортеров газа. Также Путин и Аль Тани поговорят о деятельности совместной рабочей группы по вопросам подготовки к чемпионату мира по футболу.

https://ria.ru/20221013/indoneziya-1823616126.html

катар

астана

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владимир путин, катар, астана, ближний восток