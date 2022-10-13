https://ria.ru/20221013/ssha-1823593710.html

ЕС не может признать итоги референдумов без США, заявил посол Мешков

ЕС не может признать итоги референдумов без США, заявил посол Мешков - РИА Новости, 13.10.2022

ЕС не может признать итоги референдумов без США, заявил посол Мешков

Не европейцам решать вопрос признания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, они признают этот факт, если получат разрешение из... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T09:46

2022-10-13T09:46

2022-10-13T09:46

алексей мешков

эммануэль макрон

владимир путин

донецкая народная республика

франция

россия

генеральная ассамблея оон

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ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Не европейцам решать вопрос признания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, они признают этот факт, если получат разрешение из Вашингтона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ во Франции Алексей Мешков."Не европейцам решать, признавать им эти регионы или не признавать. Если старший брат им разрешит – они признают", - сказал Мешков, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что Франция никогда не признает итоги референдумов на востоке Украины.Дипломат напомнил, что когда на Коморских островах проходил референдум о независимости от Франции, на одном из островов – Майотте – большинство жителей проголосовало за то, чтобы остаться, и Франция на этом основании присоединила к себе этот остров, несмотря на то, что были различные резолюции, в том числе Генассамблеи ООН, по вопросу деколонизации Майотты."Поэтому тут у французских властей явное раздвоение сознания. Майотта после референдума может войти в состав Франции, а эти четыре региона – не могут. В чем принципиальная разница, я не вижу", - отметил посол.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Позже Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221013/erdogan-1823584614.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/makron-1823585902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексей мешков, эммануэль макрон, владимир путин, донецкая народная республика, франция, россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире