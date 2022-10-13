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В Белом доме рассказали о рисках втягивания США в конфликт на Украине
В Белом доме рассказали о рисках втягивания США в конфликт на Украине - РИА Новости, 13.10.2022
В Белом доме рассказали о рисках втягивания США в конфликт на Украине
Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине сейчас высоки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T00:28
2022-10-13T00:28
2022-10-13T00:47
в мире
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине сейчас высоки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений", - сказал он в интервью телекомпании CNN.
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в мире, сша, украина, нато, джон кирби
В мире, США, Украина, НАТО, Джон Кирби
00:28 13.10.2022 (обновлено: 00:47 13.10.2022)
В Белом доме рассказали о рисках втягивания США в конфликт на Украине
Советник Байдена Кирби заявил о высоких рисках втягивания США и НАТО в конфликт на Украине