https://ria.ru/20221013/ssha-1823554685.html

В Белом доме рассказали о рисках втягивания США в конфликт на Украине

В Белом доме рассказали о рисках втягивания США в конфликт на Украине - РИА Новости, 13.10.2022

В Белом доме рассказали о рисках втягивания США в конфликт на Украине

Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине сейчас высоки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T00:28

2022-10-13T00:28

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в мире

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украина

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ВАШИНГТОН, 13 окт – РИА Новости. Риски втягивания США и НАТО в конфликт на Украине сейчас высоки, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Риски сейчас высоки... В этом нет сомнений", - сказал он в интервью телекомпании CNN.

https://ria.ru/20221012/podkhod-1823506389.html

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в мире, сша, украина, нато, джон кирби