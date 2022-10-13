https://ria.ru/20221013/ssha-1823499031.html

Пусть рассчитывают на Путина: США помогают исламскому миру определиться

Пусть рассчитывают на Путина: США помогают исламскому миру определиться - РИА Новости, 13.10.2022

Пусть рассчитывают на Путина: США помогают исламскому миру определиться

Вашингтону мало опосредованной войны с Россией, конфронтации с Китаем и мучительных страданий все еще зависимой от него Европы — там хотят еще и проблем с... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:00

2022-10-13T08:02

авторы

сша

россия

саудовская аравия

джо байден

владимир путин

роберт менендес

опек

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823506290_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f7ad530dff79403f4ec213d9ffd1ae5d.jpg

Вашингтону мало опосредованной войны с Россией, конфронтации с Китаем и мучительных страданий все еще зависимой от него Европы — там хотят еще и проблем с полуторамиллиардным исламским миром. Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за то, что она сближается с Россией, — впрочем, сам президент говорил лишь о последствиях принятого ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти, но его пресс-секретарь и ведущие конгрессмены прямо заявляют о причинах, по которым США должны наказать Саудовскую Аравию."Они определенно сближаются с Россией. Сейчас неподходящее время, чтобы сближаться с Россией. <...> США нужно пересмотреть отношения с Саудовской Аравией", — заявила пресс-секретарь Байдена."Политика принца Мухаммеда помогает спонсировать начатые Путиным боевые действия через картель ОПЕК+. <...> Играть в этом конфликте за обе стороны просто нельзя. До тех пор, пока королевство не пересмотрит свою позицию по отношению к украинскому конфликту, я одобрять какое-либо сотрудничество с Эр-Риядом не буду", — сообщил председатель комитета по международным делам сената США Роберт Менендес."Эр-Рияд оказывает поддержку Москве и саботирует решения Вашингтона. <...> Необходимо прекращение передачи королевству американских военных технологий. Попросту говоря, Америке не следует предоставлять настолько безграничный контроль над стратегическими оборонными системами стране, которая, судя по всему, выступает союзником нашего злейшего врага — Владимира Путина, шантажиста с ядерной бомбой", — написали в издании Politico сенатор Ричард Блюменталь и член палаты представителей Ро Ханна.А три члена палаты представителей на прошлой неделе даже выдвинули проект "Закона о напряженном партнерстве", предусматривающий вывод всех войск США (включая системы противоракетной обороны) не только из Саудовской Аравии, но и Эмиратов:"Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента Байдена с обеими странами в последние месяцы, является враждебным актом в отношении Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее конфликте с Украиной.<...> Мы не видим причин, по которым американские войска и подрядчики должны продолжать оказывать эту услугу странам, которые активно работают против нас. Если Саудовская Аравия и ОАЭ хотят помочь Путину, они должны рассчитывать на его защиту".Неудивительно, что речь в законопроекте идет не только о Саудовской Аравии, но и об Объединенных Арабских Эмиратах: две ведущие страны Аравийского полуострова стараются координировать свою внешнюю политику. Поэтому когда Путин во вторник принимал в Санкт-Петербурге президента ОАЭ принца Мухаммеда, с ними незримо присутствовал и другой Мухаммед — наследный принц и фактический правитель Саудовского королевства. Более того, за Саудовской Аравией и Эмиратами стоят еще четыре государства — это члены организации "Совет сотрудничества стран Персидского залива" (Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман). Государства Залива являются не только самыми богатыми странами арабского мира, но и его неформальными лидерами. А арабский мир, в свою очередь, является ядром исламского мира, то есть 1,5-миллиардной мусульманской уммы — силы, потенциально сопоставимой с китайской и индийской цивилизациями.И вот тут мы возвращаемся к Украине.Штаты хотят наказать Саудовскую Аравию за то, что она не только не хочет присоединяться к давлению на Россию (потому что арабы рассматривают конфликт на Украине как конфликт России и Запада, а не как "подрыв Россией мировой безопасности"), но еще и играет вместе с Москвой на энергетическом рынке, не желая снижать цены. Точно так же Штаты недовольны Китаем и Индией, которые не собираются подыгрывать Западу в его борьбе с Россией. Но ни Китай, ни Индия не являются союзниками Штатов — более того, тот же Китай открыто объявлен ими "главной угрозой". Дели не зависит от США в военном плане — хотя их военное сотрудничество растет, Индия всегда будет оставаться самостоятельным центром силы. А вот страны Персидского залива являются военными союзниками США, и для той же Саудовской Аравии последние восемьдесят лет ее истории (из общих ста) связка с Америкой была принципиально важна. Так думали в Вашингтоне, и так в самом деле было до поры до времени.Но Штаты потеряли Саудовскую Аравию почти десять лет назад — и сами не заметили этого. Осенью 2013-го, после того, как они отказались от анонсированного удара по Сирии, фактически отдав инициативу на Ближнем Востоке России, саудиты окончательно разуверились в своем союзнике. Они поняли, что Штаты постепенно уходят с Ближнего Востока и надо учиться жить в новых условиях. Именно тогда по-настоящему и началось сближение Москвы и Эр-Рияда, ускорившееся после событий 2015 года — начала нашей операции в Сирии и смены власти в Саудовской Аравии. Потом США пытались применять в отношении саудитов метод кнута и пряника, но без особых успехов. Штаты проспали и потеряли Саудовскую Аравию. А теперь хотят наказать ее?В Вашингтоне уверены, что военная зависимость стран Залива от американцев является лучшим способом давления на них, не понимая, что все уже давно ровно наоборот. Это Штатам нужны базы в странах Залива, потому что 50 тысяч американских войск обеспечивают американские интересы как в регионе, так и на глобальном уровне. Да, арабские страны слабы в военном плане, что показала война в Йемене, которую ведут Саудовская Аравия и Эмираты, но они больше не верят в то, что американцы защитят их в случае угрозы.Раньше, в 50-70-е годы, англосаксы уверяли монархов, что защищают их от коммунистической угрозы, исходившей от СССР и его ближневосточных союзников, стран социалистической ориентации (сначала Египет, потом Ирак, Сирия и Южный Йемен). Затем страны Залива боялись шиитского Ирана, в котором победила Исламская революция, — и американцы делали вид, что защищали их от страшных мулл. Но потом Штаты уничтожили Ирак, и влияние Ирана в регионе лишь возросло. А после "арабской весны" и появления ИГИЛ* страны Залива и вовсе поняли, что американская защита немногим лучше американской агрессии — по крайней мере, по последствиям.И они начали сближаться с Китаем и Россией, уменьшая свою зависимость от Запада. Вечный враг, которым их так долго пугали, Иран, в этой конфигурации оказывается уже не так страшен: несмотря на извечные арабо-персидские противоречия и соперничество, никакой обреченности на военный конфликт нет. А потенциальное присоединение к ШОС (где Иран уже участвует, а страны Залива становятся наблюдателями) со временем позволит подойти к созданию в Заливе региональной системы безопасности без американского участия (но с российскими гарантиями).Да, этот путь будет долог, но мир в любом случае переживает грандиозную трансформацию. Отсидеться в стороне от которой арабским странам не удастся, а быть в ней объектом манипуляций, как в последний век, они точно не хотят. Именно на это и делает главную ставку Владимир Путин, и именно поэтому арабские лидеры выстраивают стратегические отношения с Россией. Над укреплением которых работает и Америка — своими угрозами наказать принцев.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221012/bayden-1823270256.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221012/1823340132.html

https://ria.ru/20221012/opek-1823259676.html

https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1822982381.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/1822976274.html

https://ria.ru/20221010/bayden-1822686164.html

https://ria.ru/20221010/pomosch-1822681346.html

сша

россия

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, сша, россия, саудовская аравия, джо байден, владимир путин, роберт менендес, опек, шос, санкции в отношении россии