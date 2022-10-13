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Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823756175.html
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации
Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризкого района Омской области Руслан Вахитов, ушедший добровольцем для участия в спецоперации на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:36
2022-10-13T15:36
специальная военная операция на украине
омская область
афганистан
общество
религия
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ОМСК, 13 окт - РИА Новости. Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризкого района Омской области Руслан Вахитов, ушедший добровольцем для участия в спецоперации на Украине и в Донбассе, погиб."В спецоперации погиб заместитель муфтия по сибирским районам Руслан Вахитов. Это тяжёлая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека", - сообщил муфтий духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин в Telegram-канале.От имени духовного управления он выразил соболезнования родным и близким Вахитова, добавив, что они всегда могут обратиться к нему за поддержкой.Источник в духовном управлении мусульман Омска и Омской области рассказал РИА Новости, что заместитель муфтия являлся ветераном Афганистана и отправился на спецоперацию добровольцем.
https://ria.ru/20221013/dobrovolets-1823752881.html
https://ria.ru/20221012/obstrel-1823280668.html
омская область
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омская область, афганистан, общество, религия
Специальная военная операция на Украине, Омская область, Афганистан, Общество, Религия
15:36 13.10.2022
 
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации

Погиб ушедший добровольцем в зону спецоперации заместитель муфтия из Омской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ. Архивное фото
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ОМСК, 13 окт - РИА Новости. Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризкого района Омской области Руслан Вахитов, ушедший добровольцем для участия в спецоперации на Украине и в Донбассе, погиб.
"В спецоперации погиб заместитель муфтия по сибирским районам Руслан Вахитов. Это тяжёлая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека", - сообщил муфтий духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин в Telegram-канале.
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От имени духовного управления он выразил соболезнования родным и близким Вахитова, добавив, что они всегда могут обратиться к нему за поддержкой.
Источник в духовном управлении мусульман Омска и Омской области рассказал РИА Новости, что заместитель муфтия являлся ветераном Афганистана и отправился на спецоперацию добровольцем.
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