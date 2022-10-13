https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823756175.html

Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации

Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022

Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации

Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризкого района Омской области Руслан Вахитов, ушедший добровольцем для участия в спецоперации на... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:36

2022-10-13T15:36

2022-10-13T15:36

специальная военная операция на украине

омская область

афганистан

общество

религия

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ОМСК, 13 окт - РИА Новости. Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризкого района Омской области Руслан Вахитов, ушедший добровольцем для участия в спецоперации на Украине и в Донбассе, погиб."В спецоперации погиб заместитель муфтия по сибирским районам Руслан Вахитов. Это тяжёлая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека", - сообщил муфтий духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин в Telegram-канале.От имени духовного управления он выразил соболезнования родным и близким Вахитова, добавив, что они всегда могут обратиться к нему за поддержкой.Источник в духовном управлении мусульман Омска и Омской области рассказал РИА Новости, что заместитель муфтия являлся ветераном Афганистана и отправился на спецоперацию добровольцем.

https://ria.ru/20221013/dobrovolets-1823752881.html

https://ria.ru/20221012/obstrel-1823280668.html

омская область

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

омская область, афганистан, общество, религия