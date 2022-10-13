https://ria.ru/20221013/spetsoperatsiya-1823756175.html
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации - РИА Новости, 13.10.2022
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации
Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризкого района Омской области Руслан Вахитов, ушедший добровольцем для участия в спецоперации на... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:36
2022-10-13T15:36
2022-10-13T15:36
специальная военная операция на украине
омская область
афганистан
общество
религия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816191060_0:109:3056:1828_1920x0_80_0_0_d529a8aa29815a2827052be2c26400af.jpg
ОМСК, 13 окт - РИА Новости. Заместитель муфтия по сибирским районам, главный имам Тевризкого района Омской области Руслан Вахитов, ушедший добровольцем для участия в спецоперации на Украине и в Донбассе, погиб."В спецоперации погиб заместитель муфтия по сибирским районам Руслан Вахитов. Это тяжёлая потеря, мы всегда будем помнить его как хорошего, доброго человека", - сообщил муфтий духовного управления мусульман Омска и Омской области Бота Бакулин в Telegram-канале.От имени духовного управления он выразил соболезнования родным и близким Вахитова, добавив, что они всегда могут обратиться к нему за поддержкой.Источник в духовном управлении мусульман Омска и Омской области рассказал РИА Новости, что заместитель муфтия являлся ветераном Афганистана и отправился на спецоперацию добровольцем.
https://ria.ru/20221013/dobrovolets-1823752881.html
https://ria.ru/20221012/obstrel-1823280668.html
омская область
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816191060_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_1df7eb272c7396bb0d4ed19ee745c054.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, афганистан, общество, религия
Специальная военная операция на Украине, Омская область, Афганистан, Общество, Религия
Заместитель муфтия из Омской области погиб во время спецоперации
Погиб ушедший добровольцем в зону спецоперации заместитель муфтия из Омской области