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Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 13.10.2022
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https://ria.ru/20221013/sotrudnichestvo-1823710686.html
Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества
Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 13.10.2022
Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества
Татарстан и транспортная группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T13:56
2022-10-13T13:56
республика татарстан
экономика
технологии
фарид абдулганиев
рустам минниханов
казань
китай
россия
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КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Татарстан и транспортная группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, сообщает пресс-служба президента республики."Стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентированы на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии", - говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем совета директоров транспортной группы Fesco Андреем Севериловым.Северилов и Минниханов обсудили также перспективы развития интермодальных сервисов группы на базе межрегиональных мультимодальных логистических центров Татарстана.Глава республики отметил, что Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр – площадка, которая может быть интересной для группы Fesco. Он также напомнил, что сегодня Татарстан, как регион России, активно работает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией. "Мы можем быть взаимополезными", - подчеркнул Минниханов."Мы, как один из лидеров в сфере контейнерных перевозок в России, готовы задействовать весь уникальный опыт и компетенции, чтобы предложить бизнесу Татарстана еще больше современных логистических решений, которые в свою очередь раскроют транспортные возможности республики и помогут ускорить создание в Казани регионального контейнерного хаба", - сказал Северилов.По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, предлагаемые Fesco логистические решения и сервисы будут способствовать превращению Казани в Средне-Волжский контейнерный хаб по импорту из КНР и других стран.Ранее сообщалось, что компания Fesco запустила контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle между Владивостоком и Казанью. Они будут ходить два раза в месяц, обсуждается возможность увеличения их частоты до раза в неделю.
https://ria.ru/20221010/fesco-1822924122.html
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экономика, технологии, фарид абдулганиев, рустам минниханов, казань, китай, россия, fesco
Республика Татарстан, Экономика, Технологии, Фарид Абдулганиев, Рустам Минниханов, Казань, Китай, Россия, FESCO
13:56 13.10.2022
 
Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества

Татарстан и группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСтенд компании Fesco
Стенд компании Fesco - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Стенд компании Fesco. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Татарстан и транспортная группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, сообщает пресс-служба президента республики.
"Стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентированы на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии", - говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем совета директоров транспортной группы Fesco Андреем Севериловым.
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Северилов и Минниханов обсудили также перспективы развития интермодальных сервисов группы на базе межрегиональных мультимодальных логистических центров Татарстана.
Глава республики отметил, что Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр – площадка, которая может быть интересной для группы Fesco. Он также напомнил, что сегодня Татарстан, как регион России, активно работает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией. "Мы можем быть взаимополезными", - подчеркнул Минниханов.
"Мы, как один из лидеров в сфере контейнерных перевозок в России, готовы задействовать весь уникальный опыт и компетенции, чтобы предложить бизнесу Татарстана еще больше современных логистических решений, которые в свою очередь раскроют транспортные возможности республики и помогут ускорить создание в Казани регионального контейнерного хаба", - сказал Северилов.
По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, предлагаемые Fesco логистические решения и сервисы будут способствовать превращению Казани в Средне-Волжский контейнерный хаб по импорту из КНР и других стран.
Ранее сообщалось, что компания Fesco запустила контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle между Владивостоком и Казанью. Они будут ходить два раза в месяц, обсуждается возможность увеличения их частоты до раза в неделю.
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Республика ТатарстанЭкономикаТехнологииФарид АбдулганиевРустам МиннихановКазаньКитайРоссияFESCO
 
 
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