Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества
Татарстан и группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов
Стенд компании Fesco. Архивное фото
КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Татарстан и транспортная группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, сообщает пресс-служба президента республики.
"Стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентированы на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии", - говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем совета директоров транспортной группы Fesco Андреем Севериловым.
Северилов и Минниханов обсудили также перспективы развития интермодальных сервисов группы на базе межрегиональных мультимодальных логистических центров Татарстана.
Глава республики отметил, что Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр – площадка, которая может быть интересной для группы Fesco. Он также напомнил, что сегодня Татарстан, как регион России, активно работает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией. "Мы можем быть взаимополезными", - подчеркнул Минниханов.
"Мы, как один из лидеров в сфере контейнерных перевозок в России, готовы задействовать весь уникальный опыт и компетенции, чтобы предложить бизнесу Татарстана еще больше современных логистических решений, которые в свою очередь раскроют транспортные возможности республики и помогут ускорить создание в Казани регионального контейнерного хаба", - сказал Северилов.
По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, предлагаемые Fesco логистические решения и сервисы будут способствовать превращению Казани в Средне-Волжский контейнерный хаб по импорту из КНР и других стран.
Ранее сообщалось, что компания Fesco запустила контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle между Владивостоком и Казанью. Они будут ходить два раза в месяц, обсуждается возможность увеличения их частоты до раза в неделю.