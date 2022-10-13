https://ria.ru/20221013/sotrudnichestvo-1823710686.html

Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества

Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества - РИА Новости, 13.10.2022

Татарстан и Fesco обсудили расширение сотрудничества

Татарстан и транспортная группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T13:56

2022-10-13T13:56

2022-10-13T13:56

республика татарстан

экономика

технологии

фарид абдулганиев

рустам минниханов

казань

китай

россия

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КАЗАНЬ, 13 окт – РИА Новости. Татарстан и транспортная группа Fesco обсудили перспективы развития интермодальных сервисов на базе Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, сообщает пресс-служба президента республики."Стороны договорились рассмотреть возможность синхронизации новых логистических продуктов группы с векторами развития внешней торговли Татарстана, которые ориентированы на экономическое сотрудничество с Китаем и другими странами Азии", - говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с председателем совета директоров транспортной группы Fesco Андреем Севериловым.Северилов и Минниханов обсудили также перспективы развития интермодальных сервисов группы на базе межрегиональных мультимодальных логистических центров Татарстана.Глава республики отметил, что Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр – площадка, которая может быть интересной для группы Fesco. Он также напомнил, что сегодня Татарстан, как регион России, активно работает с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Ираном и Турцией. "Мы можем быть взаимополезными", - подчеркнул Минниханов."Мы, как один из лидеров в сфере контейнерных перевозок в России, готовы задействовать весь уникальный опыт и компетенции, чтобы предложить бизнесу Татарстана еще больше современных логистических решений, которые в свою очередь раскроют транспортные возможности республики и помогут ускорить создание в Казани регионального контейнерного хаба", - сказал Северилов.По словам бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева, предлагаемые Fesco логистические решения и сервисы будут способствовать превращению Казани в Средне-Волжский контейнерный хаб по импорту из КНР и других стран.Ранее сообщалось, что компания Fesco запустила контейнерные поезда Fesco Kazan Shuttle между Владивостоком и Казанью. Они будут ходить два раза в месяц, обсуждается возможность увеличения их частоты до раза в неделю.

https://ria.ru/20221010/fesco-1822924122.html

https://ria.ru/20220624/poezd-1797793282.html

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экономика, технологии, фарид абдулганиев, рустам минниханов, казань, китай, россия, fesco