https://ria.ru/20221013/snaryady-1823749359.html

Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания

Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания - РИА Новости, 13.10.2022

Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания

Снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T15:21

2022-10-13T15:21

2022-10-13T15:21

в мире

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ЦЮРИХ, 13 окт - РИА Новости. Снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил глава Минобороны Дании Мортен Бёдсков журналистам в Брюсселе перед встречей стран-участниц НАТО."Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что это не так просто", - цитирует Бёдскова агентство Франс Пресс.При это министр подчеркнул, что работа по расследованию продолжается.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221013/gaz-1823701363.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/demarsh-1823688748.html

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в мире, генеральная прокуратура рф