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Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания - РИА Новости, 13.10.2022
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Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания
Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания - РИА Новости, 13.10.2022
Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания
Снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и... РИА Новости, 13.10.2022
2022-10-13T15:21
2022-10-13T15:21
в мире
генеральная прокуратура рф
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ЦЮРИХ, 13 окт - РИА Новости. Снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил глава Минобороны Дании Мортен Бёдсков журналистам в Брюсселе перед встречей стран-участниц НАТО."Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что это не так просто", - цитирует Бёдскова агентство Франс Пресс.При это министр подчеркнул, что работа по расследованию продолжается.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221013/gaz-1823701363.html
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в мире, генеральная прокуратура рф
В мире, Генеральная прокуратура РФ
15:21 13.10.2022
 
Расследование на "Северных потоках" затрудняют снаряды, заявила Дания

Снаряды времен Второй мировой войны затрудняют расследование ЧП на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охранаМесто утечки на газопроводе "Северный поток 1"
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
© Фото : Kustbevakningen Шведская береговая охрана
Место утечки на газопроводе "Северный поток 1". Архивное фото
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ЦЮРИХ, 13 окт - РИА Новости. Снаряды времен Второй мировой войны, находящиеся на дне Балтийского моря, затрудняют расследование предполагаемых диверсий на газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2", заявил глава Минобороны Дании Мортен Бёдсков журналистам в Брюсселе перед встречей стран-участниц НАТО.
"Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что это не так просто", - цитирует Бёдскова агентство Франс Пресс.
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При это министр подчеркнул, что работа по расследованию продолжается.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
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