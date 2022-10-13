https://ria.ru/20221013/smert-1823838322.html

В Саратове девятилетняя девочка умерла от ножевого ранения

В Саратове девятилетняя девочка умерла от ножевого ранения - РИА Новости, 13.10.2022

В Саратове девятилетняя девочка умерла от ножевого ранения

Прокуратура и следствие проводят проверки по факту смерти ребенка, найденного с ножевым ранением в квартире одного из домов в Саратове, сообщило надзорное... РИА Новости, 13.10.2022

2022-10-13T19:04

2022-10-13T19:04

2022-10-13T19:04

происшествия

саратов

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 13 окт - РИА Новости. Прокуратура и следствие проводят проверки по факту смерти ребенка, найденного с ножевым ранением в квартире одного из домов в Саратове, сообщило надзорное ведомство региона.По предварительным данным прокуратуры, вечером в четверг в одной из квартир многоквартирного дома по улице Батавина обнаружена малолетняя девочка с ножевым ранением, которая от полученных повреждений скончалась на месте."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организовано проведение проверки... На место происшествия выехала прокурор Кировского района Саратова Анжелика Романова. Надзорное ведомство по данному факту проверит обстоятельства гибели ребёнка. Одновременно следственный отдел по Кировскому району Саратова СУСК России по Саратовской области проводит проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ, ход которой контролируется прокуратурой", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона, погибшей девочке было 9 лет.

https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823004185.html

саратов

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратов, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)